Netflix se hunde en bolsa tras incumplir las estimaciones de nuevos sucriptores

El gigante del streaming, que enfrenta una creciente competencia de sus rivales, decepcionó las expectativas pese a una sólida parrila de estrenos y ofreció débiles prónosticos para el futuro.

Netflix no cumplió con las previsiones de Wall Street de nuevos suscriptores y ofreció un pronóstico más débil de lo esperado para principios de 2022, a medida que sus rivales se embarcan en una batalla por los espectadores de televisión.

El gigante del streaming sumó 8,3 millones de clientes entre octubre y diciembre, pese a que lanzó nueva parrilla de contenido que incluyó películas repletas de estrellas como "Red Notice" y "Don't Look Up" y una nueva temporada de "The Witcher". El total de suscriptores globales de la compañía alcanzó a 221,8 millones.

Los analistas del sector habían previsto que Netflix sumaría 8,4 millones de suscriptores, según datos de Refinitiv IBES.

La decepción del mercado fue evidente, ya que tras el anuncio, las acciones de Netflix caían 10% en las operaciones posteriores al cierre de las transacciones.

La semana pasada, Netflix subió sus precios en Estados Unidos y Canadá, su mayor mercado, donde, según los analistas, el crecimiento está estancado, y ahora busca expandirse en el extranjero.

Oportunidad pandémica

La compañía se montó en una montaña rusa durante la pandemia, con un fuerte crecimiento a principios de 2020, cuando la gente se quedaba en casa y las salas de cine estaban cerradas, seguido de una desaceleración en 2021.

Netflix captó más de 36 millones de clientes en 2020 y 18,2 millones en 2021. En 2022, se espera que el crecimiento de suscriptores se estabilice y vuelva al ritmo registrado antes de la pandemia, según los analistas.

La próxima programación de la compañía incluye nuevas entregas de "Ozark", "Bridgerton" y "Stranger Things" y un documental sobre Kanye West en tres partes.

Pero sus competidores, como Walt Disney Co y HBO Max, están invirtiendo miles de millones en la creación de nuevos programas para hacerse con una parte del mercado del streaming.

Netflix reportó ingresos en el cuarto trimestre de US$ 7.710 millones, en línea con las estimaciones.