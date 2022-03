Nike logra resultados mejores a lo esperado, pero no es suficiente para evitar su mayor caída en bolsa desde 2008

Multinacionales

Aunque las acciones subieron al cierre del mercado, su valor hasta el fin de la jornada se mantuvo en cifras rojas. Los problemas de suministro y la guerra en Ucrania han arrastrado su desempeño.

En una industria bajo presión por una inflación galopante, Nike se está llevando la peor parte por su exposición a las consecuencias de la guerra en Ucrania y los problemas de la cadena de suministro.

Ayer, la firma tuvo su mayor caída en bolsa desde 2008 y, en lo que va del año, el valor del papel ha retrocedido 23%, casi el doble del ritmo de caída del 12% en el consumo discrecional del índice S&P 500, por efecto de la inflación más alta en décadas.

Tan solo logró recuperarse casi un 6% tras la entrega de resultados del tercer trimestre fiscal, al cierre del mercado, pero no lo suficiente como para recuperar el terreno perdido hasta ahora.

Y es que, dicen analistas, aún sigue latente la incertidumbre en torno a la expansión de China, los impactos potenciales de la invasión rusa y el shock en los niveles de inventario.

Detalle de resultados

Nike reportó ganancias y ventas para el período diciembre-febrero por encima de las estimaciones de los analistas, gracias a la sólida demanda en América del Norte impulsada por el retorno de los consumidores a las tiendas.

Los resultados mejores de lo esperado demostraron la capacidad de Nike para operar en un entorno volátil, dijo el director ejecutivo John Donahoe en un comunicado de prensa. "La demanda del mercado continúa superando significativamente el suministro de inventario disponible", agregó.

Dado su alcance global, Nike está sirviendo como un indicador de cómo otros minoristas están manejando desafíos como los precios elevados del petróleo, la inflación, las cadenas de suministro paralizadas y afectadas, ahora también por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

El negocio de Nike en China también está bajo vigilancia. Un boicot entre los consumidores chinos hacia las marcas occidentales provocó que las ventas de Nike se vieran afectadas a principios del año pasado, y todavía está en modo de recuperación.

Por ello, la firma ha priorizado el negocio en América del Norte, donde las ventas subieron 9%. En China, el tercer mercado más grande de la compañía detrás de su segmento de Europa, Medio Oriente y África, cayeron un 5% respecto al año anterior.

En el detalles, la compañía logró ingresos por US$ 10.870 millones -frente a los US$ 10.590 millones esperados-, y ganancias netas de US$ 1.400 millones, o US$ 0,87 centavos por acción.

Al 28 de febrero, Nike dijo que los inventarios en su balance totalizaron US$ 7.700 millones, un 15% más que en el mismo período del año previo, en parte debido a las continuas interrupciones en la cadena de suministro que han prolongado los tiempos de tránsito, dijo la compañía. Los niveles de inventario inflados fueron parcialmente compensados ​​​​por la sólida demanda de los consumidores, dijo.

Los márgenes brutos de Nike aumentaron ligeramente hasta el 46,6% desde el 45,6% del año anterior, gracias a una mayor venta a precio completo.