Nuevo desarrollador inmobiliario chino se declara en quiebra mientras el gobierno presiona al gigante Evergrande

Un desarrollador chino de proyectos inmobiliarios que utilizan tecnologías ecológicas se ha convertido en el último en caer en default, lo que se suma al récord de bonos offshore de los prestatarios de la nación.

Modern Land China Co., que tiene su sede en Beijing y construye viviendas que ahorran energía en todo el país, no reembolsó el capital ni los intereses de un bono de US$ 250 millones que vencieron ayer, según un documento presentado este martes por la mañana. La compañía está trabajando con su asesor legal Sidley Austin y espera contratar asesores financieros independientes pronto, según el documento.

Fitch Ratings rebajó la calificación de Modern Land a incumplimiento restringido de C a última hora de hoy después de la falta de pago. El desarrollador intentó desinversiones, pidió préstamos y agregó inversionistas estratégicos antes de no realizar el pago, informó la plataforma financiera china Cailian. La semana pasada terminó una propuesta para extender el vencimiento del bono por tres meses.

Los prestatarios chinos han incumplido con unos US$ 9 mil millones en bonos extraterritoriales este año, y la industria inmobiliaria representa un tercio de esa cantidad. Eso se produce cuando las autoridades toman medidas drásticas contra el apalancamiento excesivo en el sector inmobiliario en medio de una crisis en China Evergrande Group que ha dejado a muchos inversionistas de todo el mundo al borde.

Presión a Evergrande

Varios desarrolladores han incumplido este mes, aunque Evergrande pagó un cupón la semana pasada antes de que expirara un período de gracia. Aun así, los acreedores de Evergrande se están preparando para una eventual reestructuración de la deuda que podría figurar entre las más grandes de China.

Los responsables de la formulación de políticas están tratando de evitar que estos problemas se conviertan en una bola de nieve. Las autoridades chinas le dijeron al multimillonario Hui Ka Yan que usara su riqueza personal para aliviar la creciente crisis de deuda de Evergrande, según personas familiarizadas con el asunto .

Por otra parte, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China pidió a las empresas que realicen preparativos activos para el pago de bonos en el extranjero en un simposio con algunas empresas de industrias clave el martes.

Las rebajas de calificación crediticia de los desarrolladores chinos se han acelerado aún más en octubre, alcanzando un récord por segundo mes consecutivo. Hubo 44 recortes en el sector por parte de Moody's Investors Service, S&P Global Ratings y Fitch Ratings al 21 de octubre, luego de 34 rebajas durante todo septiembre, según datos compilados por Bloomberg.

Las reducciones de calificaciones aumentaron en el tercer trimestre debido a que los problemas de China Evergrande Group alimentaron preocupaciones más amplias relacionadas con la deuda. Las rebajas en curso, que ocurren cuando los desarrolladores enfrentan una fuerte presión operativa y de refinanciamiento, "empeorarán su capacidad de recaudar fondos", dijo Ma Dong, socio de la firma de bonos china BG Capital Management Ltd.

También obstaculiza la obtención de capital el aumento de los rendimientos de la deuda china con calificación basura, que recientemente alcanzó su nivel más alto en una década con un 20% y que ha provocado que los desarrolladores del país compongan casi la mitad de los bonos en dólares en dificultades del mundo. Aun así, un representante de medios de Ronshine China Holdings Ltd. le dijo a Bloomberg que el desarrollador pagó los US$ 30,2 millones de intereses que vencen el lunes sobre un bono en dólares. Peer Agile Group Holdings Ltd. dijo que tiene fondos suficientes para cumplir con los próximos vencimientos de deuda.