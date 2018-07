Partió temporada de resultados en EEUU: Pepsi anuncia ganancias mayores a las esperadas y acciones se disparan

Multinacionales

El buen desempeño de sus unidades de "snacks" Frito-Lay, y alimentos Quaker, más que compensaron la debilidad en el negocio de refrescos.

PepsiCo. dio la partida hoy a una nueva temporada de resultados en Estados Unidos, publicando su balance del segundo trimestre. Y si sus números sirven de indicación, las perspectivas para las empresas parecen positivas.

Fuertes ventas en su unidad de "snacks" Frito-Lay y de alimentos Quaker, ayudaron a más que compensar la debilidad que viene registrando desde hace años el negocio de refrescos.

El gigante del consumo anotó ingresos por US$ 16.100 millones en el período, ligeramente por sobre las expectativas de los analistas, con ganancias de US$ 1,61 por acción. Los expertos consultados por Bloomberg habían estimado beneficios de US$ 1,52 por papel.

Los resultados fueron bien recibidos por el mercado y lanzaron de inmediato sus acciones al alza, marcando un avance de 4,3% en las primeras horas de la sesión, su mayor incremento intradía en cuatro años.

Pepsi, al igual que sus principales rivales, están buscando nuevas alternativas en el negocio de refrescos, para hacer frente a los cambios en los hábitos de los consumidores, que están más preocupados de la salud.

Los ingresos de su unidad de bebestibles en Norteamérica cayeron 1%, mientras que las utilidades retrocedieron 16%, afectadas además por mayores costos de transporte y el alza en el precio del aluminio, luego de que el gobierno de Donald Trump aplicara aranceles a la importación del metal.

Según cifras de Beverage-Digest, una publicación especializada en temas de comercio, el consumo de bebidas carbonatas cayó el año pasado a un mínimo de 32 años en EEUU.

Pero, mientras los consumidores se alejan del azúcar en sus bebidas, no demuestran todavía preocupación por la sal en sus snacks. Las ganancias en la unidad de Frito-Lay para Norteamérica, que fabrica los populares Cheetos y Doritos, subieron 5%.

Por ahora, Frito-Lay está sosteniendo los resultados de la compañía, pero si esa división encontrara dificultades, PepsiCo podría sufrir un golpe de parte de los inversionistas, comentó Ken Shea, analista de Bloomberg Intelligence. "Ningún negocio es a prueba de balas. Es peligroso seguir dependiendo de solo una unidad".