Patagonia lanza su primera línea de vinos que incluye una elogiada sidra chilena

La empresa de ropa ecológica Patagonia sorprendió lanzando una línea de vinos y otras bebidas fermentadas, y la sorpresa ha sido buena. El lanzamiento incluyó un jugoso tinto de uvas marquette híbridas elaborado en una granja de permacultura en el estado de Nueva York, un picante pinot blanc austriaco infundido con tomillo, una refrescante sidra chilena de manzana y membrillo y un tinto de cuerpo ligero del monte Etna.

Todas son cuvées exclusivas que no están disponibles en otros lugares y reflejan el espíritu medioambiental de Patagonia.

La sidra chilena Alai Vino Frutal Chispeante se vende por US$ 18, uno de los más baratos de la línea, donde destaca un Château de Béru Chablis de US$ 48, sin embargo, recibió una de las calificaciones más altas por parte de la experta catadora de Bloomberg, Elin McCoy, que le asignó un puntaje de ocho puntos sobre un máximo de diez.

En su reseña, la experta señala que se detrás de está sidra se encuentra un enólogo vasco francés. “Sus crujientes sabores a manzana verde, sus pequeñas burbujas y su carácter fresco y enérgico serían un buen acompañamiento fuera de lo común para las cenas de Acción de Gracias” es su conclusión. El nuevo producto estará disponible desde fines de mes en las tiendas de Patagonia Provisions en Estados Unidos.

Nuevo negocio

La empresa ha seguido evolucionando desde que fue fundada en 1973 por el legendario aventurero del mundo natural Yvon Chouinard, ahora de 82 años. "Nunca se sabe a dónde voy a ir", advierte por Zoom. "Soy una especie de comodín".

El vino fue en realidad una extensión lógica, y planificada desde hace mucho tiempo, de Patagonia Provisions, la división de alimentos que debutó en 2012 después de que Chouinard reconoció el papel fundamental que desempeñan los alimentos en la búsqueda de soluciones a la crisis ambiental. La alimentación y la agricultura, se dice a menudo, son una cuestión de supervivencia humana, no solo otra empresa comercial.

Vestido con una camisa azul a cuadros, habla desde su casa en el sur de California sobre su larga historia de amor con el vino, que, bromea, comenzó a los 16 años emborrachándose con jarras de galón. Más tarde, compartió Gallo rojo con sus amigos en las olas de Malibú. Pero fue una botella de cabernet sauvignon Ridge Montebello lo que le abrió los ojos a las dimensiones del vino, más allá de la embriaguez.

Hoy en día, su tinto favorito es Chateau Musar, una bodega familiar orgánica en el Líbano que ha sobrevivido a guerras civiles y cuyas uvas son cosechadas a mano por los beduinos locales. En cuanto a los blancos, prefiere los sauvignon blancs de la región de Marlborough en Nueva Zelanda.

"Estoy interesado en la agricultura orgánica regenerativa", dijo Chouinard, "y la correlación entre el sabor y la nutrición". El empresario ve el vino como una forma de entrar en esas discusiones. Un activista ambiental apasionado, ha cofundado organizaciones sin fines de lucro como One Percent for the Planet.

Vino y ecología

Las discusiones sobre agregar vino a la oferta de Provisions comenzaron en serio en 2018. Lo que impulsó el proyecto fue un contacto de Instagram entre la nuera de Chouinard, Lizzy, un exchef, y el maestro sommelier Brian McClintic, que dirige Viticole.com.

Pronto, McClintic reclutó al importador de Quebec, Vanya Filipovic, para ayudar a buscar productores que colaboraran en una amplia gama de bebidas fermentadas que traspasan las fronteras, como el vino de cuatro frutas de Nueva Zelanda.

Todos encajan firmemente en la categoría de estilo de vino natural, lo que significa utilizar técnicas de vinificación de baja intervención con poco o ningún azufre y adoptar prácticas agrícolas que reconstruyen los suelos dañados y restauran la biodiversidad. Un par de viticultores son pequeños, parte del objetivo de Chouinard de apoyar a los pequeños agricultores. El Covid-19 no facilitó la tarea.

Pero Birgit Cameron, directora de Patagonia Provisions, es optimista sobre el momento. “Ahora es un gran momento para la curiosidad”, dice, señalando a los bebedores más jóvenes que se preocupan por la salud y a los grupos de consumidores con conciencia ecológica.

El lanzamiento incluye ocho vinos; otros dos seguirán a fines de noviembre. Solo están disponibles en EEUU, en el sitio de Patagonia Provisions. Los califiqué en puntos, con el 10 más alto.