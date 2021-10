PayPal estaría negociando un acuerdo de compra por la plataforma de redes sociales Pinterest

Multinacionales

Las empresas han discutido un precio potencial de alrededor de US$ 70 por acción, un premio de 26% sobre el precio de cierre de Pinterest del martes, y que valoraría a la firma en aproximadamente US$ 39 mil millones.

PayPal Holdings está explorando la posibilidad de adquirir la empresa de redes sociales Pinterest, según personas con conocimiento del asunto. PayPal contactó recientemente a Pinterest sobre un posible acuerdo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.

Un acuerdo a ese nivel representaría un premio de 26% sobre el precio de cierre de Pinterest del martes, de US$ 55,58. Las acciones de Pinterest han caído 16% este año, lo que le da un valor de mercado de alrededor de US$ 36 mil millones.

El auge en las compras en línea ha ayudado a que las acciones de PayPal se hayan más que duplicado desde principios del año pasado, otorgando a la empresa una capitalización de mercado de casi US$ 320 mil millones. Estas ganancias le dan una moneda fuerte que podría utilizar para adquisiciones.

El interés de PayPal llega en un momento complicado para Pinterest. La empresa de redes sociales anunció este mes que el cofundador Evan Sharp, que supervisaba sus equipos de diseño y productos, deja el cargo. También ha estado enfrentando una serie de acusaciones de exempleados de que discrimina a sus trabajadoras.

Pinterest se abrió a bolsa a través de en una Oferta Pública Inicial en abril de 2019 que valoró la compañía en poco más de US$ 10 mil millones.

Los términos de una transacción aún podrían cambiar, y no hay certeza de que las conversaciones conduzcan a un acuerdo, dijeron las personas. No fue posible contactar de inmediato a un representante de PayPal, mientras que un portavoz de Pinterest no pudo hacer comentarios de inmediato.

Usuarios pierden interés

Pinterest ofrece una plataforma de búsqueda visual y álbumes de recortes en la que los usuarios pueden guardar, coleccionar y agrupar imágenes por temas. Se benefició en las primeras etapas de la pandemia cuando los anunciantes acudieron en masa a los sitios de redes sociales para atraer a un público cautivo que adoptaba un cambio hacia el comercio electrónico.

La compañía ha estado introduciendo nuevas herramientas para ayudar a los creadores a hacer que sus “pines” se puedan comprar, creando una conexión más directa entre el contenido del sitio de Pinterest y las compras en línea. Las acciones de Pinterest alcanzaron un máximo histórico en febrero, pero desde entonces han caído a medida que el uso se ha desacelerado con la flexibilización de las restricciones por el Covid-19.

En julio, Pinterest informó que los usuarios activos mensuales del segundo trimestre no alcanzaron la estimación promedio de los analistas y dijo que que le faltaba visibilidad sobre los principales impulsores de la participación en el futuro.

Racha de compras

El apetito de PayPal por las adquisiciones ha aumentado en los últimos años a medida que compraba a competidores y entraba a nuevos mercados. Adquirió la plataforma europea de comercio para pequeñas empresas iZettle en 2018 como parte de un intento por desafiar mejor a Square.

Al año siguiente, PayPal adquirió la aplicación de comparación de precios Honey Science Corp. por US$ 4 mil millones, obteniendo acceso a valiosos datos sobre los hábitos de compra de los consumidores a través de su mayor acuerdo de la historia. La empresa acordó en septiembre adquirir la startup japonesa Paidy por 300 mil millones de yenes (US$ 2.600 millones) para profundizar su impulso hacia los llamados productos “compre ahora, pague después”.