Pfizer adquirirá desarrollador de medicamentos contra el cáncer

Multinacionales

El acuerdo alcanza un monto de US$ 2.260 millones. Cada acción tendrá un valor de US$ 18,50.

El laboratorio internacional Pfizer informó este lunes que comprara al desarrollador de fármacos canadiense Trillium Therapeutics en un acuerdo de US$ 2.260 millones, para fortalecer su arsenal de terapias contra el cáncer de sangre.

Pfizer, que había adquirido una participación de US$ 25 millones en Trillium el año pasado, comprará las acciones restantes en circulación por US$ 18,50 cada una, lo que representa una prima del 203,8% sobre el último precio de cierre de la acción.

Pfizer espera beneficiarse de las terapias contra el cáncer de sangre de Trillium, con sede en Canadá, que se dirigen a una señal de "no me comas" que utilizan las células cancerosas para evadir el sistema inmunológico.

Forty Seven Inc, que también está desarrollando medicamentos que se dirigen a los mismos anticuerpos, fue comprada por Gilead Sciences Inc por US$ 4.900 millones el año pasado.

Más de un millón de personas en todo el mundo fueron diagnosticadas con cáncer de sangre en 2020, lo que representa casi el 6% de todos los diagnósticos de cáncer. El mismo año, más de 700.000 personas en todo el mundo murieron a causa de una forma de cáncer de sangre.

Las acciones de Trillium se cotizaban a US$ 17,73 antes de la apertura del lunes, habiendo caído un 59% en 2021 desde su último cierre. Pfizer compró casi 2,3 millones de acciones de Trillium a 10,88 dólares cada una en septiembre.asesor financiero de Pfizer para la transacción es BofA Securities Inc, y Centerview Partners LLC es de Trillium.