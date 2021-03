Problemas de suministro de chips afectan al mundo: Ahora Hyundai Motor suspenderá parte de la producción de Corea del Sur

Multinacionales

Una confluencia de factores, incluidos los cierres de fábricas, el auge de la demanda de computadoras portátiles y tabletas, y las sanciones contra las empresas tecnológicas chinas han causado la falta de chips desde diciembre.

Hyundai Motor Co de Corea del Sur dijo el martes que planea suspender temporalmente la producción en su planta de Ulsan No.1 en Corea del Sur debido a problemas de suministro de chips y componentes del 7 al 14 de abril. Los problemas en el abastecimiento de chips se han advertido por un tiempo por diferentes industrias y afectan a todo el mundo.

"Estamos monitoreando de cerca la situación para tomar las medidas oportunas y necesarias y optimizar la producción de acuerdo con las condiciones de suministro", dijo Hyundai en un comunicado.

Hyundai era hasta hace poco uno de los fabricantes de automóviles menos afectados por la escasez de chips, en gran parte porque mantenía en reserva una gran cantidad a diferencia de sus pares globales, informó Reuters el mes pasado.

La semana pasada, Honda Motor Co Ltd y General Motors Co anunciaron que continuarán con las suspensiones de producción en las plantas de América del Norte durante las próximas semanas, citando la escasez de chips como una de varias razones.

Originalmente concentrada en la industria automotriz, la escasez se ha ampliado para afectar una variedad de productos electrónicos de consumo, incluidos los teléfonos inteligentes.

Esta es atribuida a una confluencia de factores, incluidos los cierres de distintas fábricas, el auge de la demanda de computadoras portátiles y tabletas -que ocupan estos componentes- y las sanciones contra las empresas tecnológicas chinas han causado la falta de chips desde fin del año pasado.

Según Reuters, durante el día de hoy, el principal proveedor de Apple Inc, Foxconn, advirtió sobre el impacto de la "escasez de materiales" en medio de la falta de mundial de chips.

El presidente de la compañía, Liu Young-way, dijo que están monitoreando de cerca la "escasez" en la cadena de suministro de productos electrónicos de consumo y eso podría afectar a menos del 10% de los pedidos de los clientes.

"La pandemia y la escasez de materiales podrían afectar nuestro desempeño en el futuro. Es por eso que estamos siendo cautelosos ", dijo, y agregó que esperaba que la escasez continuará hasta el próximo año.

Por otro lado, Samsung Electronics declaró que la producción en su planta de chips de EE. UU. en Austin, Texas, ha regresado a niveles casi normales a partir de la semana pasada después de más de un mes de interrupciones que exacerbaron una crisis global de capacidad de chips. La compañía se negó a comentar sobre cuándo la producción volvería por completo a la normalidad.