En un duro golpe para Amazon, el actual CEO, fundador de la empresa y uno de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, anunció que abandonará su cargo y será reemplazado en el tercer trimestre por Andy Jassy, ​quien hoy lidera el negocio de la nube Amazon Web Services (AWS).

En una carta dirigida a los empleados del gigante tecnológico, Bezos anunció que pasará a ser presidente ejecutivo del directorio. En su nueva posición, dijo, tiene "la intención de centrar mis energías y atención en nuevos productos e iniciativas tempranas. Andy es muy conocido dentro de la empresa y ha estado en Amazon casi tanto tiempo como yo. Será un líder sobresaliente y tiene toda mi confianza".

"En la actualidad, empleamos a 1,3 millones de personas talentosas y dedicadas, atendemos a cientos de millones de clientes y empresas y somos ampliamente reconocidos como una de las empresas más exitosas del mundo (...) No conozco otra empresa con un historial de inventos tan bueno como el de Amazon, y creo que estamos en nuestro momento más inventivo en este momento. Espero que esté tan orgulloso de nuestra apuesta como yo. Creo que deberías estarlo", agregó.

El anuncio coincidió con la entrega de resultados al cuatro trimestre de 2020 de la firma. A esta hora, las acciones caen cerca de 1% en operaciones fuera de rueda.

Amazon duplica sus ganancias en 2020

El gigante del comercio electrónico cerró su año fiscal 2020 con unas ganancias netas de US$ 21.331 millones, casi el doble de los US$ 11.588 millones logrados en 2019, gracias al gran impulso de las compras por internet a consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Durante los pasados 12 meses, la firma de Seattle facturó US$ 386.064 millones, un 38 % más, lo que equivale a US$ 42,64 por título bursátil, frente a los US$ 23,46 de hace un año.

Amazon incrementó significativamente la deuda a largo plazo a lo largo de 2020, que ahora se sitúa en los US$ 31.816 millones frente a los US$ 23.414 con los que cerró el ejercicio de 2019.

En el negocio en la nube, base de Amazon, el comercio online, sigue teniendo su principal mercado en Norteamérica, donde facturó en el conjunto de 2020 US$ 236.282 millones, un 38,4 % más que en el ejercicio anterior.

En el resto del mundo, los ingresos de Amazon fueron de algo menos de la mitad, US$ 104.412 millones, lo que implica un crecimiento del 39,7 %.

Los resultados de la empresa y el anuncio de cambio en lo más alto de la dirección animaron a los inversores en Wall Street, y las acciones de la firma subían un 1,78 % hasta los US$ 3.440,19 por título en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de los parqués neoyorquinos.