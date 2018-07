Resultados de Amazon superan los pronósticos y anuncia optimistas proyecciones

Multinacionales

Gigante del retail online registró ganancias de US$ 5,07 por acción en el segundo trimestre, más del doble que los US$ 2,49 por papel que esperaban los analistas.

Amazon reportó hoy ganancias mayores a las esperadas para el segundo trimestre, y proyectó que el buen desempeño se mantendrá en el trimestre en curso, generando optimismo entre los inversionistas por el futuro de su unidad de computación "en la nube" y el crecimiento de su negocio de publicidad, que está resultando ser más rentable que su giro principal.

El mayor retailer online del mundo pronosticó ingresos operacionales (propios de su negocio) para el actual trimestre por entre US$ 1.400 millones y US$ 2.400 millones, sobre ingresos totales de entre US$ 54 mil millones y US$ 57.500 millones.

Los analistas esperaban ingresos operacionales por US$ 1.280 millones sobre ventas totales por US$ 58 mil millones.

Para el segundo trimestre registró ganancias por US$ 2.500 millones, equivalentes a US$ 5,07 por acción, con una facturación de US$ 52.900 millones. Los analistas habían proyectado beneficios de US$ 2,49 por papel con ventas por US$ 53.400 millones.

Tras el anuncio, las acciones de la compañía liderada por Jeff Bezos se dispararon 4,5% en las operaciones posteriores al cierre de la sesión.

Los resultados muestran que Amazon está logrando contener los gastos mientras mantiene sus fuertes inversiones en nuevos equipos y negocios como supermercados y medicamentos. Los datos también aplacaron los temores de Wall Street luego de que decepcionantes resultados de Facebook para el segundo trimestre provocaran que la acción del dueño de la mayor red social del mundo sufrieran hoy un derrumbe récord que arrastró a todo el sector.

Las acciones de Amazon han más que triplicado su valor en los últimos tres años, convirtiendo a Bezos en la persona más rica del planeta. Actualmente es la segunda empresa abierta a bolsa más valiosa del mundo, por detrás de Apple, pero está compitiendo palmo a palmo con la firma de la manzana por ser la primera compañía que supere la marca de US$ 1 billón (millón de millones) en capitalización bursátil.

Los inversionistas confían en la capacidad de Amazon de encontrar nuevos clientes y extraer mayores ingresos de sus clientes actuales ofreciendo nuevos productos y servicios. Recientemente adquirió la cadena de farmacias online PillPack, tras pagar US$ 13.700 millones el año pasado por Whole Foods para ingresar al negocio de la venta de abarrotes .

Sus negocios de computación en la nube y publicidad han contribuido a su buen desempeño y ambos están siendo más rentables que su unidad principal de comercio electrónico.

Los ingresos de Amazon Web Services, como se denomina su servicio en la nube, crecieron 49% a US$ 6.100 millones, mientras que las ventas de "otros negocios" (mayoritariamente publicidad) se dispararon 129%, ligeramente por debajo del primer trimestre, a US$ 2.200 millones.