Resultados de Coca-Cola superan las proyecciones impulsados por refrescos dietéticos

Multinacionales

Coca Zero registró su mejor trimestre en diez años, con un crecimiento de dos dígitos, mientras que las variantes sin o bajas en azúcar de Sprite y Fanta también apoyaron un salto en las ventas.

La soda no está muerta, al menos si es "cero azúcar". Coca-Cola Co. reportó ganancias que superaron las estimaciones, luego de que la compañía recibiera un impulso de sus bebidas dietéticas, con la variedad Zero registrando su mejor trimestre en diez años, tras registrar un crecimiento de dos dígitos.

El mayor productor mundial de refrescos reportó utilidades para el trimestre a septiembre de US$ 0,58 por acción, por sobre las proyecciones de los analistas de US$ 0,55 por papel y 16% mayores que en igual período de 2017. Las ventas del grupo cayeron 9% a US$ 8.200 millones, aunque igualmente estuvieron por encima de los US$ 8.160 millones que anticipaban los expertos. Por último, las ventas orgánicas, una medida que excluye factores externos como las ventas de activos, subieron 6%.

El sólido rendimiento de los refrescos de dieta desmiente la idea de que los consumidores se han alejado de los edulcorantes artificiales. Diet Coke también se ha recuperado, incluso cuando el consumo de refrescos en general cae en EEUU.

La división de bebidas también obtuvo un impulso de un fuerte salto en las ventas de los productos Sprite y Fanta sin o bajos en azúcar.

Como resultado, la llamada ”guerra de las colas” con su tradicional rival PepsiCo está de vuelta en pleno apogeo. El presidente ejecutivo de Coca-Cola, James Quincey, quien asumió el control el año pasado, ha estado cambiando la cartera de productos hacia bebidas más saludables.

Alzas de precios

Este verano, anunció un acuerdo de US$ 5.100 millones para comprar la cadena británica de cafeterías Costa. Los resultados de la compañía también se beneficiaron de precios más altos. La firma ha elevado los precios en respuesta las alzas en los costos del flete y del aluminio, en momentos en que hay escasez de camioneros y aumentan los aranceles.

Las acciones subían hasta 2% en Nueva York este martes, tras registrar un avance de 1,3% este año hasta el cierre del lunes.

La situación actual puede ser complicada ser una empresa global. Se espera que los vientos en contra de la moneda reduzcan los ingresos operacionales comparables hasta en 11% en el cuarto trimestre, y la crisis económica en Turquía y Argentina perjudiquen a la compañía. "Es muy raro tener un año en el que algo no vaya mal en alguna parte", dijo Quincey en una entrevista.