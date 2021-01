Multinacionales

Sus ingresos totales aumentaron 33% en el cuarto trimestre a US$ 28.070 millones, mientras que sus utilidades crecieron 52% a US$ 11.220 millones.

Los resultados de Facebook, la red social más usada del mundo, superaron las estimaciones de los analistas, impulsados por un aumento de la inversión publicitaria de las empresas para capitalizar la temporada de compras de fin de año en espacios virtuales debido a la pandemia.

Los ingresos totales, que se componen principalmente de publicidad, aumentaron a US$ 28.070 millones en el cuarto trimestre, un alza de 33% desde US$ 21.080 millones un año antes. Los analistas estimaban en promedio que los ingresos trimestrales alcanzarían a US$ 26.440 millones, de acuerdo a datos de IBES/Refinitiv.

Las utilidades, en tanto, llegaron a US$ 11.220 millones, o US$ 3,88 por acción, un incremento de 52% comparado con los US$ 7.350 millones del año anterior.

Apuesta por e-commerce

Los resultados validan la incursión de la empresa en el comercio electrónico con Instagram Shopping y Facebook Marketplace, que apostaron por la tendencia de las compras en redes sociales, acelerada el año pasado por los confinamientos.

La compañía lanzó una gran cantidad de nuevos servicios de comercio electrónico, como Facebook Pay y Facebook Shops, que habilitan aplicaciones de compra dentro del conjunto de aplicaciones de la empresa, incluidas Instagram y WhatsApp.

Los usuarios activos mensuales, otro importante indicador para los inversionistas, aumentaron 12% a 2.800 millones, y por encima de los 2.750 millones esperados por analistas.

Incertidumbre significativa

Pese a las positivas cifras, la compañía advirtió sobre una "significativa incertidumbre" en 2021, y dijo que podría ser difícil mantener el ritmo de crecimiento durante la segunda mitad del ejercicio.

Facebook explicó que las mismas tendencias que impulsaron su negocio en el cuarto trimestre harían más complicado repetir su desempeño cuando los efectos de la pandemia se hayan diluido. Junto con eso, afrontan una creciente ola de escrutinio regulatorio y críticas hacia sus políticas de privacidad, libertad de expresión y contenido ofensivo.

Las acciones se mantuvieron casi sin variación en las operaciones extendidas tras el cierre del mercado, luego de caer 3,5% durante la jornada en Nueva York, cerrando en US$ 272,14. El año pasado sus títulos escalaron 26%.