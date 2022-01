Resultados de Microsoft superan pronósticos, pero ventas de servicios en la nube se desaceleran

Multinacionales

El alza de 46% en las ventas de Azure estuvo por debajo de las expectativas y las acciones cayeron en las operaciones posteriores al cierre de los mercados ante el temor de que el auge de la unidad haya tocado techo.

Microsoft informó este martes los resultados de su segundo trimestre fiscal, con ingresos por sobre las expectativas de los analistas, gracias a la fuerte demanda de sus servicios en la nube por parte de las empresas que migran a modelos de trabajo híbridos debido a la pandemia.

La demanda de servicios en la nube de Microsoft, y de sus rivales Amazon y Alphabet, se disparó a medida que la pandemia de coronavirus aceleró el paso a la red. El teletrabajo y la educación a distancia también atrajeron a más usuarios al software de comunicación de oficina de Microsoft y a servicios como Teams y Office 365.

La compañía dijo que los ingresos aumentaron a US$ 51.730 millones en los tres últimos meses del 2021, desde US$ 43.080 millones del año anterior. El promedio de los analistas esperaba ingresos de US$ 50.880 millones, según datos de Refinitiv citados por Reuters.

Los ingresos del mayor negocio de Microsoft, que ofrece servicios en la nube e incluye Azure, aumentaron 26%, mientras que los del negocio que alberga Office 365 crecieron 19%.

Sin embargo, el crecimiento de 46% en las ventas de Azure estuvo por debajo de las expectativas de los expertos, que anticipaban un salto de hasta 50%, destacó Bloomberg. El dato generó temores de que el auge de la unidad haya tocado techo, y las acciones del gigante tecnológico cayeron en las operaciones posteriores al cierre de los mercados.

La ganancia neta de Microsoft, en tanto, aumentó a US$ 18.770 millones, o US$ 2,48 por acción, desde US$ 15.460 millones, o US$ 2,03 por acción, de un año antes.

A principios de mes, la empresa acordó la compra del fabricante del videojuego "Call of Duty", Activision Blizzard por US$ 68.700 millones, en la mayor operación de su historia, como parte de una apuesta a la construcción del llamado mundo virtual del "metaverso".