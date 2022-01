Revisa aquí las innovaciones del mega evento tecnológico CES 2022

La famosa ciudad estadounidense de Las Vegas, Nevada, es el escenario de la última versión del Consumer Electronics Show (CES) 2022, que se autodefine como "el evento tecnológico más influyente del mundo". El evento, que espera contar con la participación de al menos 1.900 empresas, transcurre del 5 al 7 de enero.

TCL recibe premios por tres productos de última generación

Por Europapress

La multinacional TCL ha sido galardonada por sus logros tecnológicos exhibidos en la conferencia CES 2022 de Las Vegas.

La firma especializada en electrónica de consumo recibió el "Premio a la innovación de la tecnología de pantalla Mini LED", por su TCL OD Zero Mini LED 8K TV X925 PRO; el "Premio más innovador del año" por su TCL NXTWEAR AIR y el "Premio a la innovación en protección ocular del año" por su TCL NXTPAPER 10s.

El X925 PRO es el primer televisor con retroiluminación Mini LED de tercera generación y tecnología de pantalla OD Zero TM.

El NXTWEAR AIR es la última generación de gafas de visualización portátiles, que tienen una pantalla equivalente a 140 pulgadas desde cuatro metros de distancia.

Por último, el NXTPAPER 10s es una tableta diseñada con un enfoque de protección ocular, con 10 capas de protección para retener los colores naturales, lo que establece un estándar en la industria.

Los galardones se entregaron como parte de la premiación Global Top Brands, patrocinada por TWICE, Asia Digital Group y Europe Digital Group.

Tractor autónomo John Deere tendrá lento despliegue en 2022

Por Bloomberg

El fabricante de maquinaria agrícola Deere está tomándose con cautela el desarrollo comercial de sus tractores autónomos, tecnología que según las expectativas de la industria tiene un potencial revolucionario.

La empresa dio a conocer el nuevo tractor esta semana en el marco de la feria tecnológica CES en Las Vegas.

El icónico tractor amarillo y verde de su marca comercial John Deere puede ser controlado desde el celular del agricultor. Podrá plantar semillas, esparcir fertilizantes y recolectar la cosecha con gran precisión sin que nadie tenga que tocar el volante.

Jahmy Hindman, CTO de John Deere dice que la empresa aún tantea el volumen de tractores autónomos que llevará este año al mercado y estima que podría ir de 10 a 50.

Sus comentarios indican que la compañía está consciente de que no tiene la capacidad de lanzar nuevos tractores en caso de que aún haya fallas digitales, las que podrían dañar su excelente reputación al revelar nueva tecnología agrícola.

Procter & Gamble busca futuros clientes en el metaverso

Por Bloomberg

La gigante del aseo personal Procter & Gamble (P&G), es la última marca estadounidense en expandir su presencia en el metaverso para atraer a nuevos clientes.

El fabricante de Pampers y el detergente Tide está ofreciendo a los asistentes del CES una probada de su estrategia, que incluye una plataforma digital llamada BeautySPHERE. Esta incluye tours virtuales a los Jardines de Kew en Reino Unido, donde P&G busca enseñar a los consumidores sobre las plantas utilizadas en ciertos productos.

En el mundo real, la compañía promete plantar un árbol en el deforestado estado mexicano de Veracruz por cada participante que complete el viaje virtual.

La iniciativa sigue el paso de otros esfuerzos en el metaverso, por ejemplo a través de la plataforma LifeLab, que sirve para descubrir productos de la empresa. "Una mayor cantidad de nuestro trabajo será tener estas experiencias virtuales que permiten a los consumidores poder involucrarse con las marcas", dice Marc Pritchard, jefe de marca de P&G.

DEEP Robotics exhibe su perro robótico inteligente

Por Europapress

Jueying Lite2, el hábil perro robot inteligente de segunda generación diseñado por DEEP Robotics, ha mejorado enormemente las capacidades de control de movimiento y ofrece una experiencia interactiva inteligente muy mejorada en comparación a sus predecesores, estimulando la innovación en el ámbito de dispositivos cuadrúpedos.

DEEP Robotics es un pionero asiático en varias tecnologías robóticas, con especial foco en los algoritmos de control de movimiento que guían a los robots cuadrúpedos, en desarrollo de componentes y en percepción ambiental inteligente.

Estas son las cualidades exhibidas por el perro robótico Jueying Lite2 en el CES 2022, que junto con hacer algunas acrobacias, sorteó obstáculos de forma automática gracias a sus sistemas de detección visual.

El robot, que ha sido creado para instituciones de investigación científica, universidades y entusiastas de la tecnología, fue presentado por la española Alisys Robotics, socia de DEEP Robotics para efectos de su participación en el CES.

VinFast ya acepta reservas de sus nuevos SUV eléctricos

Por Bloomberg

La vietnamita VinFast anunció en la feria CES 2022 que comenzará a aceptar reservas de dos modelos SUV eléctricos presentados anteriormente en la feria automotriz de Los Ángeles celebrada en noviembre, los que serán renombrados como VF8 y VF9.

VinFast anunció el miércoles que dejará de producir autos a gas a fines de este año, a medida que incrementa las ventas globales de sus SUV eléctricos y con planes de instalar nuevas fábricas en EEUU y Alemania.

VinFast espera presentar un total de cinco nuevos modelos SUV eléctricos en la conferencia CES, de cara a la Oferta Pública Inicial (OPI) que planea realizar durante la segunda mitad del año en EEUU.

La apuesta de Vingroup, matriz de la empresa, en suelo estadounidense incluye también una planta de US$ 6 mil millones diseñada para producir solo autos eléctricos, en línea con su plan global de enfocarse exclusivamente en dicho sector.

Le Thi Thu Thuy, vicepresidenta de Vingroup, afirma que "VinFast se enfrenta a un mercado internacional con el potencial de más de mil millones de autos a gas que serán reemplazados por autos eléctricos en un futuro cercano".

BMW iX Flow, el auto que cambia de color

Por Bloomberg

El nuevo vehículo conceptual BMW iX Flow utiliza tecnología electroforética, una técnica para la separación de moléculas según la movilidad de estas en un campo eléctrico, para cambiar los colores de negro a blanco o combinar blanco y negro en un caleidoscopio de gráficos en la superficie de su carrocería.

BMW trabajó con una empresa llamada E-Ink para desarrollar la aplicación para vehículos, usando una tinta electrónica que funciona a través de una envoltura diseñada para cubrir toda la carrocería del SUV.

La envoltura contiene diferentes pigmentos de color que, cuando son estimulados por diversas señales eléctricas, suben a la superficie, provocando que cambie de tono.

El gigante automotriz anunció E-Ink para coincidir con el Consumer Electronics Show en Las Vegas (CES), la mayor feria de tecnología del mundo. La compañía había planeado un programa completo de eventos en persona en el evento anual, pero canceló y optó por organizar presentaciones virtuales transmitidas desde Múnich en medio de un alza en los casos de coronavirus.

Mercedes-Benz también abandonó sus planes de asistir a la convención, al igual que Amazon, Meta y Lenovo, entre otros.

Chrysler apunta a la completa electromovilidad en 2028

Por Karen Peña

La compañía estadounidense Chrysler anunció este miércoles que busca reinventarse como una marca de automóviles completamente eléctricos para el año 2028. Así lo recoge CNBC al informar que esos planes comienzan con un nuevo concepto de crossover llamado Chrysler Airflow que se presentó en Las Vegas, Estados Unidos, en el marco de la mayor feria tecnológica, CES.

Según la directora ejecutiva de Chrysler, Christine Feuell, el concept car experto en tecnología es "un guiño" a un vehículo que la compañía planea lanzar en 2025. CNBC agrega que Feuell explicó que el crossover de producción sin nombre será el primero de al menos dos o tres nuevos vehículos totalmente eléctricos, incluida una minivan, planeados para 2028.

Así, Chrysler estará a la vanguardia de los planes de vehículos eléctricos de la empresa matriz Stellantis por US$ 35.500 millones, detalló la ejecutiva.

Feuell dijo al medio que el nuevo plan de transformación se centra en los vehículos eléctricos, así como en las nuevas tecnologías, el diseño avanzado y la personalización del usuario, áreas en las que los fabricantes de automóviles se están enfocando para atraer compradores expertos en tecnología.

Amazon y Stellantis se asocian para lanzar autos inteligentes

Por Reuters

Amazon y Stellantis anunciaron el miércoles que colaborarán para desarrollar autos y camiones con el software de la compañía fundada por Jeff Bezos, al tiempo que lanzarán furgonetas eléctricas fabricadas por la automotriz para la red de reparto del minorista.

Los acuerdos, anunciados en el marco de la conferencia tecnológica CES 2022, son amplios y abarcan software y hardware. Ambas firmas dijeron que trabajarán juntas para desarrollar software para los sistemas de infoentretenimiento de la "cabina digital" de los vehículos de Stellantis, que comenzarán a lanzarse en 2024.

Stellantis dijo que usará la tecnología Alexa de Amazon para las funciones controladas por voz, "navegación, mantenimiento del vehículo, mercados de comercio electrónico y servicios de pago". Amazon también ayudará a Stellantis a acelerar el desarrollo de nuevos productos digitales y a "mejorar la cualificación de la plantilla global de Stellantis".

Como parte de la asociación, Stellantis utilizará a Amazon como su "proveedor de nube preferido" para proporcionar la red móvil y la potencia informática que necesitarán los futuros vehículos.

Como parte de lo que Stellantis calificó como un acuerdo aparte, Amazon será el primer cliente de la nueva línea de furgonetas eléctricas de reparto de la automotriz, que se lanzará en 2023.

Samsung lanza la pantalla portátil The Freestyle

Por Benjamín Pescio

La tecnológica Samsung anunció el miércoles, en la antesala del CES 2022, el lanzamiento de The Freestyle, su nuevo dispositivo portátil de pantalla y entretenimiento.

La compañía indica que "The Freestyle viene con funciones totalmente automáticas de corrección trapezoidal y nivelación, habilitadas por la tecnología líder en la industria. Las funciones permiten que el dispositivo ajuste automáticamente su pantalla a cualquier superficie en cualquier ángulo, proporcionando una imagen perfectamente proporcional en todo momento".

A esto agrega que "viene con un radiador pasivo dual que habilita graves limpios y más profundos sin distorsión, y su radiación de sonido de 360 grados permite que los clientes disfruten de una experiencia de sonido con calidad cinematográfica sin importar dónde se encuentren".

A diferencia de los proyectores cuadrados convencionales, su base versátil permite una rotación de hasta 180 grados, lo que habilita a los usuarios a mostrar videos de alta calidad en cualquier lugar –mesas, pisos, paredes o incluso techos –, sin necesidad de una pantalla separada.

"The Freestyle es un proyector único en su tipo orientado a la máxima versatilidad y flexibilidad para satisfacer los estilos de vida cambiantes de los consumidores", dice Simon Sung, vicepresidente ejecutivo de Samsung.

Palantir y Hyundai se asocian para crear plataforma de big data

Por Bloomberg

Palantir Technologies planea construir una nueva plataforma de big data con la surcoreana Huyndai Heavy Industries, en una jugada que podría posicionar su negocio más allá de EEUU. El anuncio tuvo lugar en la feria tecnológica CES 2022.

Hyundai usará el software de análisis de datos de Palantir para mejorar la forma en que sus filiales operan en áreas tales como la construcción de barcos, ingeniería offshore y procesos industriales energéticos.

El acuerdo multianual involucra más de US$ 25 millones, según una persona familiarizada con el arreglo, que pidió no ser identificada por tratarse de información privada.

Una vez construida la plataforma, las empresas crearán un joint venture para comercializar las nuevas herramientas, lo que podría ayudar al software de Palantir a ganar tracción en el escenario industrial global.

El detergente espacial de Tide

Por Bloomberg

Procter & Gamble (P&G), matriz de la compañía de limpieza Tide, está trabajando con la NASA sobre una fórmula para sobreponerse a las condiciones espaciales que impiden a los astronautas lavar su ropa.

Dado que los astronautas se visten varias veces durante sus misiones y las capacidades de carga de las naves espaciales son limitadas, la industria aeroespacial ha tenido que preguntarse cómo resolver el problema del lavado de ropa.

Lavar ropa es muy difícil en el espacio. Cada carga necesita pequeñas cantidades de agua que luego deben ser purificadas nuevamente en algo que los astronautas puedan beber. El detergente Tide, siendo completamente degradable, busca atender esta necesidad, y la compañía espera que las pruebas en curso aporten en el desarrollo de productos más sustentables en la Tierra.

"Esta innovación no solo avanzará en soluciones de limpieza en el espacio, sino que también en ambientes privados de recursos, tales como las áreas de la Tierra que sufren escasez hídrica", sostuvo Marc Pritchard, jefe de marca en P&G, en la feria tecnológica CES 2022.

Sony apuesta por "redefinir la movilidad" con sus autos eléctricos

Por Reuters

La compañía japonesa Sony planea lanzar una empresa esta primavera para estudiar la entrada en el mercado de los vehículos eléctricos, buscando aprovechar sus fortalezas en entretenimiento y sensores para desempeñar un papel más importante en la movilidad de próxima generación.

La nueva firma, Sony Mobility, surge en un momento en el que el gigante tecnológico está "explorando un lanzamiento comercial" de vehículos eléctricos, según declaró en una conferencia de prensa su presidente Kenichiro Yoshida, en vísperas de la feria tecnológica CES de Estados Unidos.

El presidente de Sony afirma que la empresa ve la movilidad como un "espacio de entretenimiento" donde los pasajeros pueden elegir opciones de entretención individuales y conectarse a la red de internet 5G.

Yoshida dio a conocer un prototipo de vehículo SUV, el Vision-S 02. Este utiliza la misma plataforma de vehículo eléctrico que el Coupé Vision-S 01, que fue anunciado anteriormente y comenzó a probarse en las calles de Europa a partir de diciembre de 2020.

"Con nuestras tecnologías de imagen y detección, nube, 5G y entretenimiento, combinadas con nuestro dominio de los contenidos, creemos que Sony está bien posicionada como empresa de entretenimiento creativo para redefinir la movilidad", dijo Yoshida.

Google despliega nuevas herramientas de compatibilidad

Por Bloomberg

La gigante tecnológica Google utilizó la conferencia CES 2022 para mostrar la mayor compatibilidad que incorporará entre sus dispositivos y para presentar su soporte para desbloquear más automóviles con teléfonos Android.

Las mejoras anunciadas el miércoles incluyeron un emparejamiento más rápido de accesorios con dispositivos que funcionan con el software para la laptop Chromebook y Android, el desbloqueo de dispositivos con software de Google a través de relojes inteligentes con Wear OS y una función para compartir contenido entre productos.

En pocas semanas, se podrán emparejar los audífonos con Google TV, Android TV y dispositivos Chromebook, mientras que en los próximos meses, se incorporará la capacidad de desbloquear un Chromebook u otro dispositivo Android usando un reloj inteligente con Wear OS.

Finalmente, más avanzado el 2022, los teléfonos con tecnología de banda ultra ancha se podrán dejar en el bolsillo del usuario para encender un BMW.

Al igual que la mayoría de las grandes empresas, Google no está participando de forma presencial en la conferencia CES 2022 debido a la propagación de la variante ómicron y canceló sus planes de montar una exhibición de sus nuevas tecnologías.

Entre las 44 categorías del CES 2022 están tecnología 5G, blockchain, salud digital, internet de las cosas, startups, informática cuántica y robótica; y recibe a participantes como Google, Meta, Samsung, IBM, AT&T, Hisense y Sony.

El productor detrás de la feria tecnológica es la Consumer Tech Association (CTA), una organización estadounidense dedicada a "apoyar la economía de la innovación y combatir las leyes y reglas que retrasan, restringen o prohíben el desarrollo de tecnologías de consumo", indica en su sitio web.

La lista de expositores incluye 200 empresas del ranking de ingresos corporativos Fortune Global 500 y 77 pertenecientes al Interbrand 100, que posiciona a las firmas según su valor de marca. También figuran 66 de los mayores retailers del mundo y más de 185 marcas automotrices.

