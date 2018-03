Samsonite planea adquirir firma de bolsos tras compra de Tumi

Multinacionales

Samsonite International, el mayor fabricante de maletas del mundo, está interesado en añadir una marca de bolsos a su portafolio y está dispuesta a ir por un negocio que podría superar los US$ 1.800 millones que destinó a la compra de Tumi, afirmó su presidente, Timothy Charles Parker.

Los bolsos podrían ayudar a Samsonite a llenar un vacío en la oferta de la empresa, mientras se enfoca en impulsar las ventas de productos para oficina y otros para mujeres no vinculados a los viajes, dijo Parker en una entrevista la semana pasada. Los productos diseñados para mujeres actualmente representan menos de 5% de las ventas de la empresa, que planea eventualmente aumentar esa ratio a un cuarto del total.

“Estratégicamente estamos bastante interesados en los bolsos. Queremos encontrar una marca que encaje con el resto de nuestra cartera de productos”, dijo Parker, que ocupa la presidencia desde 2008.

“El único rubro donde no tenemos una presencia importante son los bolsos”. Samsonite, que reportó un récord de ventas netas el año pasado, es el actor dominante en el mercado mundial de equipajes, que mueve US$ 19.000 millones.

La empresa, que cotiza en la bolsa de Hong Kong, y tiene sede en Massachusetts, está interesada en expandir sus ventas fuera de Estados Unidos y ampliar su rango de productos. Ejecutivos afirmaron que son optimistas acerca de las perspectivas de crecimiento, dado el repunte en los viajes a nivel mundial y la confianza del consumidor.

Las acciones de Samsonite subieron 22% el año pasado. La acción ganó hasta 2,7% en Hong Kong el lunes, mientras el índice de referencia Hang Seng registró pérdidas.

Parker afirmó que Samsonite no está activamente acercándose a las firmas que potencialmente podría adquirir, y es probable que la empresa se concentre los próximos dos años en consolidarse después de la adquisición por US$ 1.800 millones del fabricante de maletas de lujo Tumi Holdings en 2016 y la compra por US$ 105 millones del minorista en línea eBags el año pasado. El mercado de productos no vinculados a viajes podría ser un área potencial para negocios en el futuro, dijo en otra entrevista con Bloomberg TV el jueves.

Samsonite estaría preparada para pagar una prima, y está interesada en una marca de bolsos que tenga presencia internacional, afirmó Parker.

“La mayoría de las marcas de bolsos son parte de grupos de lujo y pocas están disponibles para la venta”, afirmó. “No tenemos temor de pagar un buen precio por un buen negocio. Tenemos sin duda el poder financiero para hacerlo. La clave es un producto que encaje bien”.