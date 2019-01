Samsung se suma a Apple en advertir sobre China por debilidad en su resultados

Multinacionales

Las ganancias e ingresos del grupo surcoreano incumplieron las estimaciones durante el cuarto trimestre, afectadas por la guerra comercial.

Las ganancias e ingresos trimestrales de Samsung Electronics incumplieron las estimaciones sobre la demanda de chips de memoria durante los últimos tres meses de 2018, el mismo período en que Apple vio ventas anémicas en China.

El ingreso operativo de la compañía surcoreana cayó a 10,8 billones de wones (US$ 9.600 millones) en el trimestre que terminó en diciembre, de acuerdo con los resultados preliminares publicados el martes, por debajo del promedio de 13,8 billones de wones de los analistas compilados por Bloomberg.

El deterioro de las relaciones entre EEUU y China, los dos principales destinos de exportación de Samsung, ha afectado la demanda de memoria utilizada en todo, desde computadoras personales hasta dispositivos móviles, aumentando la presión sobre una empresa que lucha por revitalizar su negocio de teléfonos inteligentes.

Para agravar ese desafío está la debilidad de Apple, un importante cliente de componentes; El fabricante de iPhone sorprendió a los mercados globales la semana pasada cuando redujo su perspectiva de ventas por primera vez en casi dos décadas.

"Es un shock", dijo Song Myung-sup, analista de Hi Investment & Securities, sobre los resultados de Samsung. "No es solo Apple, sino también los fabricantes de teléfonos inteligentes, servidores y PC que no están comprando. Mientras la guerra comercial entre Estados Unidos y China se cierne sobre ellos, estos clientes simplemente no aceptarán los precios actuales, y Samsung enfrenta la presión para reducir los precios de los chips".

Los ingresos del cuarto trimestre cayeron 11% a 59 billones de won, en comparación con la proyección promedio de 63.6 billones de won compilada por Bloomberg.

Con los corredores recientemente reduciendo sus expectativas de ganancias, la reacción del mercado se moderó, y las acciones de Samsung cayeron 1,7% en Seúl. La acción retrocedió 24% en 2018 y al menos diez analistas redujeron sus estimaciones en las cuatro semanas anteriores a los resultados, según los datos compilados por Bloomberg.

Samsung no proporcionó ingresos netos, lo que hará a fines de este mes cuando publique los resultados finales.

Mejoran perspectivas

Samsung dijo que espera que las ganancias se mantengan moderadas en los primeros tres meses del año debido a las difíciles condiciones en el mercado de memoria. La rentabilidad se recuperará en el segundo semestre, pronosticó la compañía, con la adopción creciente de nuevas CPU y el lanzamiento de nuevos productos para teléfonos inteligentes.

Si bien Samsung sigue liderando el mundo en ventas de teléfonos inteligentes, los fabricantes chinos de teléfonos móviles como Huawei la mantienen bajo presión. La compañía surcoreana está depositando sus esperanzas en un teléfono con pantalla plegable que planea lanzar este año, junto con el buque insignia Galaxy S10, modelo que se dice que cuenta con un sensor de huellas digitales en la pantalla y un bisel casi cero.

Si bien las ventas de sus propios dispositivos han caído, la empresa suministra pantallas de diodos orgánicos emisores de luz para Apple y Huawei. Los televisores de pantalla de cristal líquido de Samsung se enfrentan a los crecientes desafíos de los rivales chinos que buscan desplazar los productos de Corea del Sur.

"No se puede esperar una recuperación de la demanda en el primer trimestre, porque es un período estacionalmente bajo y los clientes también saben que los precios están bajando, por lo que no hay prisa por comprar", dijo Sanjeev Rana, un analista de tecnología de Corea en CLSA. "En el segundo trimestre, Samsung lanza el Galaxy S10 y muchos otros fabricantes de Android anuncian nuevos lanzamientos de modelos que podrían ayudar a la demanda de teléfonos inteligentes y mejorar la demanda de DRAM".