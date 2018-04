Seis conclusiones que dejó la audiencia de Mark Zuckerberg ante el Congreso

Multinacionales

El CEO de Facebook respondió la mayor parte de los cuestionamientos de los senadores el martes, pero otros quedaron en el aire.

De alguna manera, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, podría sentirse aliviado. Se había preparado para preguntas más difíciles que las que le hicieron durante su primer testimonio ante parlamentarios estadounidenses.

Ningún senador le preguntó, por ejemplo, si debería renunciar a la red social, una pregunta que Zuckerberg hubiera contestado diciendo que ha resuelto grandes problemas antes, según dejó ver una fotografía de sus notas tomada por Associated Press.

Tampoco se le consultó por el hecho de que actores maliciosos podrían haber abusado del motor de búsqueda de Facebook para conseguir datos de la mayoría de sus más de 2 mil millones de usuarios lo que, hubiera explicado, la empresa ha resuelto para que no vuelva a pasar.

El ejecutivo tuvo que descartar algunos errores de concepción sobre su producto en el diálogo con los senadores que a ratos fue irónico, considerando la manera en que la desinformación se esparce por su red social.

Zuckerberg aseguró que Facebook no vende información a avisadores ni a otras personas. En cambio, tiene un sistema que permite a los anunciantes llegar a usuarios en base a sus intereses y actividad sin ver sus nombres. La plataforma tampoco escucha las conversaciones de las personas ni intenta silenciar las voces conservadoras, aseguró su fundador.

Pero hubo preguntas difíciles. Y en cinco horas de testimonio, el ejecutivo de 33 años evitó algunas, divagó en otras pero respondió la mayoría. Estas son las principales:

1- La política de privacidad de Facebook es inadecuada

Los senadores de ambos partidos criticaron la política de privacidad de la red social por ser inadecuada y confusa, en base a los documentos digitales que muchos consumidores evitan leer.

"Sus términos de uso son pésimos", dijo el senador John Kennedy, un republicano de Luisiana. El objetivo del acuerdo, señaló, es cubrir la "retaguardia" de Facebook, no defender los derechos de privacidad.

Kennedy recomendó que Zuckerberg ordenara a sus abogados que tradujeran esa política a un inglés comprensible.

"La mayoría de los estadounidenses no tienen idea lo que están consintiendo porque los términos del servicio de Facebook están más allá de cualquier comprensión", dijo el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, después de la audiencia.

"¿Usted estaría cómodo compartiendo con nosotros el nombre del hotel en que se quedó anoche?", preguntó a Zuckerberg el demócrata Dick Durbin.

El ejecutivo dudó antes de decir que no.

Durbin dijo que de eso precisamente el tema de la privacidad: a lo que están renunciando las personas.

2- Vienen regulaciones

El primer día de testimonio dejó claro que hay un apetito creciente para imponer leyes que regularían a Facebook y otras redes sociales, incluso entre republicanos.

"Sería difícil para los miembros del congreso decir a sus electores que confiamos en que Facebook seguirá autorregulándose, dados los problemas que hemos visto", dijo Graham tras la audiencia.

Mientras la Unión Europea ha implementado la Regulación General de Protección de Datos para salvaguardar la privacidad individual, que entrará en efecto este año, EEUU ha evitado este tipo de leyes. Esos días podrían estar llegando a su fin.

"No quiero votar para regular a Facebook, pero por dios lo haré", dijo Kennedy a Zuckerberg. "Eso depende de ti".

3- Comienza la conversación sobre el monopolio de Facebook

La mayor red social del mundo llega a 2 mil millones de personas. Junto a Alphabet, matriz de Google, recibió más de 87% de los ingresos por avisaje digital en 2017. Y la mayor alternativa a Facebook es Instagram, de la cual Facebook es dueña.

Graham presionó a Zuckerberg sobre si su empresa tiene competidores y si hay una alternativa en el sector privado.

"¿No cree usted que tiene un monopolio?", preguntó Graham.

"Ciertamente no me siento así", respondió Zuckerberg. Venía preparado con estadísticas que mostraban que los usuarios tienen otras aplicaciones para conectar con sus amigos y familia. El senador no pareció convencido.

"Al contrario de la percepción de Zuckerberg, Facebook es un monopolio virtual y los monopolios deben regularse", señaló Graham tras la audiencia.

El senador Dan Sullivan, republicano de Alaska, también preguntó si Facebook es demasiado poderoso, señalando que históricamente, cuando las empresas acumulan demasiado poder, se regulan o dividen.

4- Facebook espera resolver los problemas de contenido con inteligencia artificial

La empresa ha sido criticada por mucho tiempo por no monitorear sus contenidos lo suficiente. El senador republicano John Thune advirtió que "la línea entre discurso político legítimo y discurso de odio puede ser difícil de identificar".

Zuckerberg dijo que encontrar y eliminar el contenido odioso de la red es uno de los problemas más difíciles de resolver, pero cree que la inteligencia artificial puede ayudar a la compañía a resolver el tema en cinco o diez años.

Facebook ha dicho antes que su equipo dedicado a temas sensibles como seguridad y comunidad crecería hasta las 20 mil personas a fin de año.

Algunos republicanos preguntaron: si Facebook regula el contenido de manera más efectiva, ¿pueden asegurar que no habrá un sesgo anti conservador? Zuckerberg dijo que la empresa apunta a ser neutral, pero tomará una postura más dura sobre lo que considera contenido extremo.

5- Facebook no sabe cuánto daño se hizo

Los parlamentarios intentaron determinar qué otros grupos, además de la consultora política Cambridge Analytica, obtuvieron impropiamente datos de usuarios a través de aplicaciones.

Zuckerberg no tenía una respuesta clara. Dijo que Facebook no sabe cuánta información se extrajo, se vendió y compró en contra de sus propias políticas en la era en que las aplicaciones podían hacerlo. Y no hay forma de descubrir qué pasó con esos datos ahora.

"¿Sabe de algunas de las instancias en que los datos de los usuarios se trasfirieron inapropiadamente a terceros, quebrantando los términos de Facebook?", dijo el senador republicano Chuck Grassley.

"No tengo todos los ejemplos de las aplicaciones que hemos prohibido aquí", respondió el ejecutivo. Agregó que Facebook no hizo lo suficiente para evitar que sus herramientas fueran mal utilizadas y auditará decenas de miles de aplicaciones.

6- Zuckerberg fue mejor de lo esperado

El desempeño del ejecutivo conquistó a inversionistas y a algunos parlamentarios.

No hubo grandes errores y mantuvo la calma durante las cinco horas, hablando con seguridad. De hecho, las acciones de la empresa crecieron 4,5% al cierre de la sesión el martes, debido a que la defensa de Zuckerberg de su negocio basado en avisaje entregó confianza a los inversionistas.