Servicios de Google comienzan a normalizarse tras caída global

Un remezón global se generó esta mañana por cerca de 40 minutos con la caída a nivel global de los servicios de Google, lo que implicó que no estuvieron operando Gmail, YouTube, Google Drive y Calendar, entre otros.

Actualmente están empezando a restaurar sus funciones.

We are aware that many of you are having issues accessing YouTube right now – our team is aware and looking into it. We'll update you here as soon as we have more news.