Shell dejará de comprar petróleo y gas de Rusia, tras polémica adquisición de cargamento

Shell eliminará gradualmente todas las compras de petróleo y gas rusos, con un cese inmediato de los acuerdos de crudo en el mercado a corto plazo, dando un dramático giro en U en respuesta al rechazo internacional por sus tratos con Ucrania.

"Somos muy conscientes de que nuestra decisión de la semana pasada de comprar un cargamento de crudo ruso" fue incorrecta, dijo la compañía en un comunicado este martes. "Nuestras acciones hasta la fecha se han guiado por discusiones continuas con los gobiernos sobre la necesidad de desenredar a la sociedad de los flujos de energía rusos".

Shell dijo que hará esto lo más rápido posible, pero que podría tomar semanas dejar el crudo ruso y dar como resultado una menor producción de combustibles en algunas de sus refinerías. Eso ocurre cuando los mercados de diésel ya están en modo de crisis, ya que los comerciantes intentaron dar sentido a la magnitud de la escasez de suministro debido a la crisis de Rusia.

Terminar con el uso por parte de la compañía de los suministros de petróleo refinado y gas natural del país "llevará mucho más tiempo" porque representa un "desafío muy complejo", según el comunicado.

La invasión de Ucrania provocó que una gran variedad de empresas se retiraran de sus operaciones en Rusia, incluidos los gigantes energéticos BP y Exxon Mobil. Ahora, la atención se ha desplazado hacia las exportaciones de energía del país, una fuente crucial de ingresos para el gobierno del presidente Vladimir Putin.

El viernes, Shell compró un cargamento de crudo ruso, lo que generó fuertes críticas de inmediato. El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, acudió a Twitter para preguntarle a la compañía si el petróleo olía a "¿sangre ucraniana para ti?"

I am told that Shell discretely bought some Russian oil yesterday. One question to @Shell: doesn’t Russian oil smell Ukrainian blood for you? I call on all conscious people around the globe to demand multinational companies to cut all business ties with Russia.