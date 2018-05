Snap se derrumba tras decepcionantes primeros resultados desde su apertura a bolsa

Multinacionales

La creadora de Snapchat llegó a perder 21% esta mañana. Los analistas culpan a un rediseño controvertido de la red social.

Snap, la empresa madre de la popular red social Snapchat, se derrumbó esta mañana en bolsa, en la primera sesión tras el reporte de decepcionantes resultados para el primer trimestre.

En su primer informe tras abrirse a bolsa en marzo, las cifras de ventas y usuarios activos diarios estuvieron por debajo de las expectativas de analistas. Los ingresos fueron de US$ 230 millones, frente a proyecciones que apuntaban a cerca de US$ 245 millones. En tanto, la empresa reportó que 191 millones de personas ingresan a la aplicación cada día, por debajo del promedio de estimaciones que apuntaba a 194,3 millones.

La empresa también prevé que el crecimiento de los ingresos sea aún menor en el segundo trimestre.

Frente a ello, las acciones de la compañía llegaron a retroceder 21% hoy en la bolsa, anotando un mínimo récord de US$ 10,96 por título. El precio inicial de su oferta en marzo fue de US$ 17 y en su debut llegó a dispararse hasta los US$ 29.44.

En Wall Street, una serie de analistas apuntan a un rediseño de su producto estrella, realizado en noviembre, está entre los principales factores del mal desempeño de la empresa al iniciar el año.

Un análisis de Deutsche Bank apuntó que la empresa "arriesga perder su estatus de cool con usuarios frustrados con el rediseño de la aplicación, lo que hace que los avisadores tengan menos probabilidades de invertir en Snap".

En tanto, un reporte de Credit Suisse apuntó a una "confluencia de obstáculos", entre ellos la reacción negativa al nuevo diseño, además de problemas con los contenidos de avisaje.