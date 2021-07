Socia de Latam reporta primeras ganancias desde inicio de la pandemia por fuerte recuperación de la demanda doméstica

Multinacionales

El CEO de Delta se mostró satisfecho por los resultados que, dijo, les permite apuntar a una rentabilidad sostenida en el segundo semestre de 2021. Pero, sí criticó que aún no se abran vuelos transatlánticos y lamentó poco avance en vuelos corporativos.

Delta Air Lines informó este miércoles que logró, en el segundo trimeste de este año, ganancias antes de impuestos por US$ 776 millones. Es el primer resultado en positivo desde que la pandemia trastocó la industria de la aviación, en marzo de 2020.

Para el CEO de la firma, Ed Bastian, fue un período de éxito en el que lograron hitos importantes, aun cuando la cifra reportada incluyó US$ 1.500 millones de ayuda estatal para asegurar la operación y evitar movimientos en nóminas. Sin ese financiamiento y ciertos ajsutes en las inversiones, Delta tuvo una pérdida ajustada antes de impuestos de US$ 881 millones.

"Logramos hitos importantes en el trimestre, incluida una sólida ganancia antes de impuestos en el mes de junio, un flujo de caja libre positivo para el trimestre de junio, y nuestra gente y nuestra marca fueron reconocidas con el primer puesto en el estudio de aerolíneas JD Power 2021", dijo.

"De cara al futuro, estamos aprovechando el poder de nuestra marca diferenciada y las ventajas competitivas resilientes para impulsar una rentabilidad sostenible en la segunda mitad de 2021 y permitir la creación de valor a largo plazo", agregó.

El director ejecutivo destacó el peso que ha tenido para la firma la recuperación de la demanda de viajes domésticos, alentada por la mayor disponibilidad de vacunas. "Los viajes domésticos de turismo se recuperaron por completo a los niveles de 2019 y hay signos alentadores de mejora en los viajes de negocios e internacionales", informó.

De esta manera, los ingresos operativos ajustados en el segundo trimestre de la socia de Latam Airlines, por US$ 6.300 millones, aumentaron un 76% respecto de los tres primeros meses del año, pero quedaron un 49% por debajo de lo reportado entre abril y junio de 2019.

Los viajes corporativos también se han recuperado, pero con un ritmo mucho menor a lo esperado. En marzo, el volumen de vuelos de este tipo se había recuperado un 20% respecto de los niveles anteriores a la pandemia y en junio, cuando las oficinas comenzaron a reabrir, la cifra alcanzó el 40%.

Según Bastian, esperan que la cifra siga en ascenso y alcance un 60% para el otoño (boreal).

En este segmento en específico, la aerolínea generó US$ 1.800 millones en ingresos, un 56% menos que dos años antes.

Al final del trimestre de junio, la compañía tenía US$ 17.800 millones en liquidez, incluyendo efectivo, inversiones a corto plazo y líneas de crédito rotativas no utilizadas. En tanto, su deuda neta ajustada fue de US$ 18.300 millones.

Mirada al futuro

Pese a que la pandemia sigue causando estragos a nivel global, con fuerte impacto en la industria aeronáutica y en el turismo, Bastian dijo que apuesta por lograr nuevamente la estabilidad del negocio.

"Con la recuperación cobrando impulso, estamos haciendo inversiones para respaldar nuestra operación líder en la industria. También estamos adquiriendo aviones de manera oportuna y creando mayor flexibilidad para acelerar la restauración de nuestra capacidad en 2022 y más allá, de una manera disciplinada ", apuntó.

Eso sí, reconoció el efecto que tiene el hecho de que el gobierno de Estados Unidos aún mantenga fronteras cerradas con Europa, lo que ha hecho caer con fuerza los viajes transatlánticos.

Los ejecutivos de aerolíneas en EEUU, Reino Unido y Europa se han esforzado durante meses para que se ponga fin a las restricciones a los viajes internacionales para quienes estén completamente inoculados, pero la Casa Blanca aún se mantiene "preocupada por la tasa general de vacunación en el país".