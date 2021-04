SoftBank analiza invertir en eventual compañía que resulte de la combinación entre Televisa y Univision

Multinacionales

Ambas plantas televisivas están discutiendo un acuerdo para combinar algunos activos de contenido que podrían valorarse en alrededor de US$ 4.000 millones

El gigante tecnológico SoftBank Group está en conversaciones para invertir en una nueva compañía de medios creada a través de una combinación de los activos del Grupo Televisa y Univision Communications, según personas al tanto del asunto.

Ambas plantas televisivas están discutiendo un acuerdo para combinar algunos activos de contenido que podrían valorarse en alrededor de US$ 4.000 millones, señalaron personas que pidieron no ser identificadas ya que la información es privada. Si bien no fue posible conocer el detalle de los activos que se combinarían en la nueva entidad, una transacción excluirá las divisiones de noticias de las empresas, dijeron las personas.

Como parte del acuerdo, que podría anunciarse este mes, SoftBank considera una inversión en la nueva empresa, señalaron las personas.

Televisa y Univision son socios desde hace mucho tiempo. Televisa, la principal cadena de televisión de México, posee alrededor del 36% de Univision. El año pasado, los propietarios de esta última vendieron una participación mayoritaria en la compañía a Wade Davis, exdirector financiero de Viacom -que este lunes adquirió en Chile el canal de televisión Chilevision- y Searchlight Capital.

Televisa es controlada por el presidente, Emilio Azcárraga Jean, nieto del fundador de la emisora, a través de un fideicomiso que posee la mayoría de las acciones con derecho a voto de propiedad mexicana, lo que le da el poder de elegir a 11 de los 20 miembros de la junta de Televisa y vetar cualquier decisión sobre dividendos y fusiones.

Univision tiene sus orígenes en una red de estaciones de televisión estadounidenses creada en las décadas de 1960 y 1970 por el abuelo de Azcárraga, Emilio Azcarraga Vidaurreta, quien más tarde tuvo que vender la compañía a propietarios locales ante la presión de los reguladores estadounidenses. Es el mayor proveedor de contenido de radio y televisión en español en Estados Unidos.

Lazos en programación

Las empresas han mantenido una larga relación en materia de programación y han estado evaluando varias la idea de volver a unirse, aunque Televisa perdió ante otro grupo de inversionistas en una guerra de ofertas en 2006. Disputas sobre el cobro de regalías también amenazaron con estropear su relación hasta que el conflicto se resolvió a través de un acuerdo en 2010.

En virtud de dicho acuerdo, Univision y Televisa acordaron compartir programación, y Televisa compró una participación de 5% en Univision y deuda que podría convertirse en una participación adicional de 30%. La empresa pagó alrededor de US$ 1.200 millones.

En respuesta a un informe de Bloomberg News, Televisa dijo el mes pasado que estaba avanzando en las conversaciones sobre la combinación de algunos de sus activos de contenido con Univision.

Las acciones de Televisa que se cotizan en EEUU subieron 0,1% a US$ 9,08 el lunes en Nueva York, otorgando a la compañía un valor de mercado de alrededor de US$ 5.100 millones.