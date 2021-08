SoftBank recortará inversiones en China hasta que se aclaren las restricciones para el sector tecnológico

Multinacionales

La participación de la japonesa en Alibaba representa el 39% de sus activos

SoftBank recortará su inversión en nuevas empresas chinas hasta que quede claro el alcance del escrutinio del sector tecnológico por parte de Beijing, dijo el martes su fundador, Masayoshi Son.

Son dijo que el conglomerado de inversiones japonés tomaría una "postura de esperar y ver qué pasaba" hasta que la situación se resolviera en lo que esperaba que fuera uno o dos años.

"Todavía tengo muchas esperanzas" para China, dijo Son, y señaló que la cartera de inversiones general de SoftBank en China todavía estaba generando ganancias.

"Pero seremos cautelosos hasta que podamos juzgar cuán profundo y lejos llegarán las regulaciones. . . y esperamos reanudar las inversiones cuando las cosas se aclaren ",sostuvo.

SoftBank está muy expuesto a China, con su participación en la empresa de compras en línea Alibaba que aún representa el 39% del valor de sus activos y las nuevas empresas chinas representan el 23% de la cartera de Vision Fund -fondo de capital de SoftBank Group- en términos de valor razonable.

Pero desde abril, Son dijo que solo el 11% de sus nuevas inversiones se habían dirigido a China.

En una entrevista, el jefe de finanzas del Vision Fund de SoftBank también le dijo al Financial Times que seguía siendo optimista sobre las perspectivas a largo plazo en China. "Nuestra tesis de inversión con respecto a China permanece sin cambios", dijo Navneet Govil. "En última instancia, hay muchas innovaciones en China".



Son se refirió a cuando SoftBank registró una caída del 39% en las ganancias netas a US$ 6,9 mil millones. Pero el mismo período hace un año se vio impulsado por las ganancias relacionadas con la venta de la participación de SoftBank en el operador estadounidense T-Mobile luego de su fusión con Sprint, y la cifra de ganancias trimestrales superó las previsiones de los analistas de una pérdida neta de 11.800 millones de yenes, según S&P Global Market Intelligence.

Además de intentar aclarar la actitud inversora de su empresa hacia el riesgo emergente en torno a la tecnología en China, Son utilizó el anuncio de los resultados para definir de nuevo lo que SoftBank representa ahora como empresa.

Dijo que SoftBank debe entenderse como un "capitalista de visión" y una empresa que "crea revolución". Según sus cálculos, agregó, la inversión de SoftBank en empresas de inteligencia artificial no cotizadas representaba alrededor del 10% del capital total recaudado por dichas empresas en todo el mundo desde 2017.

Un inversionista a largo plazo en SoftBank, que recientemente recortó su posición debido a su exposición al endurecimiento de las regulaciones tecnológicas en China, dijo que había estado entre un grupo que pedía a Son que definiera mejor a la compañía desde que separó su operación de telefonía móvil y salió del negocio de los chips.

"Creo que esta idea del 'capitalismo de visión' es un intento justo de ponerlo en palabras, pero todavía no responde a preguntas clave como, en este momento, qué tan grave es China como una amenaza para este negocio", dijo el accionista.

El segundo Vision Fund de US$ 40 mil millones, la secuela del fondo de US$ 100 mil millones respaldado por Arabia Saudita, continuó aumentando sus inversiones durante los tres meses. Desplegó US$ 14.200 millones en 47 empresas emergentes.

Las listas de siete empresas, incluida la aplicación de transporte compartido Didi, y la empresa china de transporte comercial Full Truck Alliance, generaron ganancias trimestrales no realizadas de US$ 5,8 mil millones para la división Vision Fund. Pero gran parte de eso ha desaparecido desde julio debido a las presiones regulatorias en China.

Las acciones de Didi han caído un tercio desde que cotizó sus acciones en Nueva York a fines de junio. Las acciones de Full Truck Alliance han caído un 37% desde su salida a bolsa el 23 de junio en los EEUU La empresa emergente de educación en línea Zuoyebang también se ha visto afectada por fuertes restricciones que China ha introducido en el sector de las tutorías en el hogar.

El grupo también ha reducido sus inversiones en acciones tecnológicas estadounidenses que cotizan en bolsa, realizadas principalmente a través de su división de gestión de activos SB Northstar, ya que se deshizo de sus participaciones en Microsoft, Facebook y Alphabet. A fines de junio, la inversión del grupo en acciones cotizadas cayó a US$ 13,6 mil millones desde US$ 20 mil millones en el trimestre anterior, incluso cuando reportó 210 mil millones de yenes en ganancias de tales operaciones.