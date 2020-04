SoftBank retira oferta de compra de acciones y pone en aprietos a WeWork

Multinacionales

SoftBank había acordado previamente comprar acciones del expresidente ejecutivo Adam Neumann, firmas de capital de riesgo y empleados, pero notificó a los accionistas a mediados de marzo que no se habían cumplido las condiciones para el acuerdo.

SoftBank retiró su oferta de compra de acciones por US$ 3 mil millones con los accionistas de WeWork, a pesar de las amenazas de acciones legales de algunos miembros de la junta directiva de la compañía.

"El Comité Especial de la Junta Directiva de WeWork ha sido informado por SoftBank, el accionista controlador de WeWork, que no complirá la oferta pública que acordó en octubre de 2019", el comité, compuesto por Bruce de Benchmark Capital Dunlevie y otro director, Lew Frankfort, dijeron en un comunicado enviado por correo electrónico. "El Comité Especial está sorprendido y decepcionado por este desarrollo, y sigue comprometido a alcanzar una resolución que sea en el mejor interés de WeWork y sus accionistas minoritarios, incluidos los empleados y ex empleados de WeWork. El Comité Especial evaluará todas sus opciones legales, incluidos los litigios ".

SoftBank no respondió a las solicitudes de comentarios de Bloomberg.

La compra de acciones se realizó en octubre como parte del rescate de WeWork de SoftBank después de que la oferta pública inicial fallida de la empresa colaboradora lo dejara semanas sin dinero. En el acuerdo, el conglomerado japonés habría tomado una participación de propiedad de casi el 80% en la compañía y compraría US$ 3 mil millones en acciones de inversores, así como de empleados actuales y anteriores. Neumann, expulsado en el acuerdo, estaba dispuesto a vender hasta US$ 970 millones en acciones. El generoso paquete de salida enfureció a muchos de sus empleados, a miles de los cuales se les eliminó el trabajo en los meses siguientes cuando WeWork, la empresa matriz We Co., trató de reducir sus gastos.

En las últimas semanas, el acuerdo se ha vuelto cada vez más polémico. SoftBank envió una carta a los accionistas de WeWork diciendo que podría retirarse del acuerdo si no se cumplían ciertas condiciones antes de la fecha límite. SoftBank citó preocupaciones regulatorias y un puñado de investigaciones gubernamentales sobre WeWork, incluso de la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU y el Departamento de Justicia.

"Ni SoftBank ni la compañía pueden ofrecer ninguna garantía con respecto al alcance de estas investigaciones, la naturaleza de las acciones que tomarán estas u otras partes reguladoras, ni el momento dentro del cual se resolverán", dijo la compañía japonesa en su carta, argumentando que no tenía la obligación de completar la oferta pública.

Los dos directores independientes de la junta de WeWork respondieron, diciendo que considerarían acciones legales si SoftBank se retirara. "Sus excusas para no tratar de cerrar son inapropiadas y deshonestas", dijo una vocera de los directores en un comunicado.

El último acuerdo es independiente del rescate de SoftWank de WeWork, un paquete que incluyó US$ 5 mil millones en financiamiento nuevo y la aceleración de un compromiso anterior de US$ 1.500 millones. La mayor parte del dinero habría ido a cinco accionistas, incluidos Neumann y la firma de capital de riesgo Benchmark, que buscaba vender US$ 600 millones en acciones, informó Bloomberg. SoftBank dijo que menos del 10% de los ingresos se destinarían a los empleados actuales de WeWork.

Aún así, si la transacción se desmorona, tendrá repercusiones para WeWork. Como parte del acuerdo, la compañía obtendría US$ 1.100 millones en financiamiento de deuda de SoftBank solo si se completa la compra de acciones.