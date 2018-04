Spotify modera su salto en la bolsa cerrando con alzas del 12%

Multinacionales

La empresa terminó con una capitalización bursátil de más de US$ 26.540 millones, por sobre los US$ 19 mil millones que analistas preveían en enero.

Si bien Spotify selló hoy su apertura a bolsa con un salto de 26% en comparación al precio determinado ayer por la Bolsa de Nueva York, superando las expectativas de los analistas y sobreponiéndose a la fuerte caída del sector tecnológico esta semana, finalmente moderó su alza a una variación positiva de 12,89%.

Es así como la firma sueca terminó la sesión a un precio de US$ 149,01 por acción, aunque durante su apertura en Nueva York con un valor de US$ 165,90 por acción, frente a los US$ 132 que había estipulado la bolsa en la tarde anterior.

Con este cierre, la capitalización bursátil de la empresa de streaming musical superó los US$ 26.540 millones, por sobre los US$ 19 mil millones que analistas de Bloomberg preveían en enero.

De acuerdo con Reuters, la apertura de la compañía se trató de la mayor apertura directa a la bolsa en la historia.

La apertura de Spotify será seguida de cerca por otras tecnológicas que esperan abrirse a capitales públicos este año, entre ellas la china Xiaomi o Airbnb.

El servicio de streaming eligió una ruta poco usual para su debut en los capitales públicos: en vez de una Oferta Pública Inicial tradicional, en que se venden acciones a una lista de inversionistas conocidos antes del comercio abierto, pidió a la Bolsa de Nueva York que estableciera un piso mínimo. Así, el valor de apertura fue determinado únicamente por la oferta y la demanda en el momento del debut.

Se trata de un mecanismo utilizado por empresas mucho más maduras y establecidas para emitir acciones.