Tesla logra su tercer trimestre consecutivo con ganancias y sube 10% en bolsa

Multinacionales

Sin embargo, la firma de Elon Musk retiró sus proyecciones de ganancias para el año y reconoció que podría ser difícil llegar a las 500 mil entregas de autos en el año por el Covid-19.

Tesla reportó resultados financieros para el primer trimestre de 2020 y, contra todo pronóstico, se apuntó su tercer trimestre consecutivo con ganancias.

La compañía de Elon Musk obtuvo ganancias de US$ 1,24 por acción e ingresos por US$ 5.990 millones, batiendo todas las estimaciones de Wall Street. El mercado esperaba una pérdida ajustada de US$ 0,36 por papel e ingresos de US$ 5.900 millones, según Refinitiv.

A pesar de ello, la firma también registró un flujo de efectivo libre negativo de US$ 895 millones, lo que complicará su meta de cerrar el año 2020 con números positivos.

Los resultados impulsaron las acciones un 10% en operaciones fuera de rueda, lo que prevé que este jueves dará un respiro para los inversionistas del líder mundial de los autos eléctricos.

La compañía del polémico Elon Musk retiró la proyección de ganancias que había hecho previamente y dijo que si bien tiene "capacidad instalada" para alcanzar las 500 mil entregas de autos en 2020, sigue siendo incierto qué tan rápido su planta de automóviles y proveedores en Estados Unidos pueden aumentar la producción en medio de las restricciones por el Covid-19.

También apuntó que la estimación de beneficios para el trimestre actual están en "pausa", lo que dio la sensación de que puede ser que no alcance los cuatro trimestres consecutivos de rentabilidad y ser elegible para unirse al S&P 500.

Previamente, Tesla dijo que había entregado alrededor de 88.400 vehículos en el primer trimestre de 2020, que incluyen: entregas combinadas de 76.200 sedanes modelo 3 y SUV cruzados modelo Y, y entregas combinadas de 12.200 de los modelos S y X más antiguos y más caros.