Tesla reduce por segunda vez en el año el precio de su Model 3

Tesla Inc. está reduciendo el precio de su sedán Model 3 por segunda vez este año, citando el fin de un programa de recomendación de clientes.

Todas las versiones del Model 3 costarán US$ 1.100 menos, reduciendo el precio inicial del automóvil a US$ 42.900. La medida se produce después de un recorte de US$ 2.000 en todos los Teslas anunciados a principios de enero para compensar parcialmente la reducción en el crédito fiscal federal de los Estados Unidos para el que sus vehículos eran elegibles.

El director ejecutivo, Elon Musk, puso fin al programa de referencia de Tesla a principios de este mes. La compañía, que no hace publicidad tradicional, le dio a los nuevos clientes meses de acceso gratuito a su red de supercargadores si fueron referidos por un amigo. Los mejores referentes han ganado premios tan valiosos como un automóvil deportivo Roadster de nueva generación.

Las acciones de Tesla cayeron un 0,5% a US$ 319,89 en las operaciones previas al mercado en Nueva York. La acción ha disminuido un 3,4% desde que comenzó el año.

Musk, de 47 años, anunció el mes pasado que Tesla reduciría el número de empleados en un 7%, citando los desafíos que enfrenta la compañía para hacer que sus vehículos sean asequibles sin comprometer la rentabilidad.