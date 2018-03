Tras una larga agonía, Toys R Us anuncia el cierre final de sus tiendas en EEUU

Multinacionales

La icónica juguetería anunció hoy su decisión, luego de no llegar a acuerdo para reestructurar su deuda ni encontrar un comprador.

Tras 70 años de historia, en los que cumplió un rol determinante en la industria de los juguetes, Toys R Us anunció hoy que cerrará sus más de 700 tiendas en Estados Unidos y solicitará permiso para liquidar el inventario en el país.

La empresa, que se acogió a quiebra en septiembre, pero no logró encontrar un comprador ni llegar a un acuerdo con sus acreedores para sacar su negocio de la bancarrota, luego de una temporada navideña decepcionante y la creciente competencia del e-commerce liderado por Amazon y gigantes minoristas como Walmart.

El presidente ejecutivo de la compañía, Dave Brandon, manifestó que "ya no tenemos el apoyo financiero para continuar las operaciones en EEUU". Fuentes consultadas por Reuters y Financial Times aseguran que el cierre de tiendas no será inmediato y, según el ejecutivo, será un "proceso ordenado".

Toys R Us era la juguetería especializada más grande del mundo y su caída marca el fin de una era que dejó su huella en generaciones de consumidores estadounidenses y de otros países. También fortalecerá a su competencia, que será ahora más relevante para las fabricantes de juguetes.

El cierre de la minorista llega en momentos en que la industria de los juguetes se ve complicada. El fabricante Mattel reportó sorpresivas pérdidas el trimestre pasado, mientras Hasbro informó una inesperada caída en su volumen de ventas.

Toys R Us, originaria de Nueva Jersey y con 33 mil empleados en EEUU, continuará con un proceso de reorganización que incluye la venta de sus operaciones en Canadá, Asia y Europa Central.