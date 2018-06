Turquía impone aranceles de US$ 300 millones a 22 productos de EEUU

Multinacionales

El gobierno turco ha impuesto hoy aranceles por valor de US$ 300 millones a 22 productos de Estados Unidos en respuesta a las tasas aduaneras al acero y el aluminio turcos, ha declarado el ministro de Economía, Nihat Zeybekçi.

"Estados Unidos ha impuesto aranceles adicionales para todo el mundo al acero y aluminio. Hemos contactado con ellos. No hemos hablado cara a cara. No tenemos un superávit en el comercio con Estados Unidos: exportamos por valor de US$ 1.180 millones e importamos por 1.300 millones", dijo hoy el ministro en una entrevista con la cadena turca NTV.

"Los aranceles adicionales que tenemos que soportar suman aproximadamente US$ 250 millones. Nosotros también hemos impuesto un arancel a productos estadounidenses, por valor de US$ 300 millones", especificó el titular de Economía.

"Hoy ha entrado en vigor. En el grupo hay 22 productos diferentes", agregó, sin especificar cuáles, aunque los medios turcos afirman que afectan a importaciones de papel, nueces, tabaco, arroz, whisky y automóviles, entre otros.

El gobierno estadounidense decidió en mayo no extender la exención a los aranceles del 25% y 10% al acero y el aluminio para la UE, Canadá y México, los mayores socios comerciales del país, por lo que Bruselas anunció ayer aranceles a numerosos productos estadounidenses, una medida que entrará en vigor mañana.

Desde 1995, Turquía tiene una unión aduanera con la Unión Europea, pero negocia sus propios acuerdos de libre comercio con terceros países.