Multinacionales

La red social reportó 192 millones personas activas por día, una expansión del 27% respecto al año anterior, por debajo de las estimaciones.

Para Twitter, el cierre del año 2020 estuvo en línea con el de casi todas las empresas tecnológicas estadounidenses: ingresos al alza, ganancias variables, crecimiento de usuarios impulsados por la pandemia y señales mixtas para los inversionistas en un 2021 lleno de incertidumbres.

La red social dirigida por Jack Dorsey, que se ha visto inmersa en polémicas políticas y de privacidad en los últimos meses, reportó ayer mejores resultados financieros de lo esperado, aun cuando dijo haber tenido menos usuarios activos diarios entre octubre y diciembre de lo proyectado. Además, adelantó que este año los gastos generales subirán mucho más de lo previsto.

"Esperamos aumentar la plantilla en más de un 20% en 2021, especialmente en ingeniería, productos, diseño e investigación. Dadas las decisiones de contratación e inversión tomadas en 2020 y años anteriores, junto con el crecimiento de la nómina este año, esperamos que los costos y gastos totales crezcan un 25% o más", detalló la firma en su informe.

El anuncio llevó a las acciones a vivir un verdadero rally en operaciones fuera de rueda, cayendo en un primer momento más de 1% para luego corregir al alza y avanzar más de 3,47%.

Eso sí, la compañía aclaró que los ingresos totales crecerían más rápido que esos costos y detalló que las "inversiones también incluyen la construcción final de un nuevo centro de datos, agregando capacidad para respaldar el crecimiento de la audiencia y los ingresos".

Impacto de usuarios

Una de las métricas más importantes para las redes sociales es el comportamiento de los usuarios. En este caso, la plataforma de mensajes cortos reportó que las personas activas diariamente subieron 27% interanual, menos de lo esperado por Wall Street, y advirtió que el ritmo se ralentizará en los próximos trimestres a medida que se desvanece el efecto de la pandemia.

En una carta a los accionistas, la firma de Dorsey dijo que el importante aumento de usuarios relacionado con la crisis santiaria creó desafíos para las ganancias futuras.

Posiblemente, la firma se adelanta a lo que pudieran ser los resultados del ejercicio en curso, luego de que a inicios de año se desatara una batalla política en Estados Unidos, en el marco del asalto al Capitolio días antes de la salida de Donald Trump de la Casa Blanca.

Entonces, la compañía decidió bloquear la cuenta del entonces mandatario republicano y la de algunos de sus seguidores por "incitación a la violencia".

De hecho, en el cuarto trimestre tenía 192 millones de usuarios activos diarios monetizables (mDAU); es decir, aquellos que pueden ver anuncios. La cifra se compara con los 196,5 millones que esperaba el mercado; los 152 millones del mismo período del año anterior y los 187 millones del trimestre previo.

La empresa detalló que el desempeño de esta métrica tuvo mucha relación con un mayor interés por las publicaciones relacionadas al Covid-19 y las elecciones en EEUU, pero también a los cambios que se aplicaron para reducir la desinformación.

Detalle financiero

En el detalle técnico de las finanzas de la compañía, Twitter informó que alcanzó la cifra récord de US$ 1.290 millones, lo que supone un aumento del 28% con respecto al mismo lapso del año anterior. en tanto, los ingresos por publicidad fueron de US$ 1.150 millones, un 31% interanual.

Por su parte, la ganancia neta aumentó a US$ 222,1 millones, o US$ 0,27 por acción, frente a los US$ 118,8 millones de fines de 2019.

Excluyendo partidas extraordinarias, Twitter ganó US$ 0,38 por papel, superando las estimaciones del mercado.

El negocio publicitario de Twitter se benefició de los nuevos formatos publicitarios y de la mejora de la segmentación, dijo además el director financiero, Ned Segal, en el comunicado sobre los resultados.

Con este reporte, finaliza la entrega de resultados para las tecnológicas, siendo el cuarto trimestre un período sólido para las empresas de publicidad digital en general, impulsadas por el e-commerce durante la pandemia.