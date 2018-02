Twitter registra ganancias por primera vez en su historia y acción se dispara 12%

Multinacionales

Los títulos de la compañía se situaron en máximos de octubre de 2015.

La red social Twitter registró ganancias por primera vez en su historia en el cuarto trimestre del 2017. El anuncio llevó a las acciones de la empresa a subir 12%, situándose en máximos de octubre de 2015.

En la apertura de la bolsa los títulos se dispararon casi 30% y llegó a tocar máximos de noviembre de 2013.

La plataforma, que enfrenta una creciente competición desde Snap y Facebook, registró ingresos de US$ 731.600 millones, un aumento de 2% y la cifra que superó los pronósticos de Wall Street. Con eso, logró un beneficio neto de US$ 91 millones, 12 centavos por acción. En el mismo período del año pasado, la firma registró una pérdida de US$ 167 millones, 23 centavos por acción.

Los usuarios crecieron un 4%, a 330 millones, por debajo de expectativas medianas de analistas de 333 millones.

La empresa está luchando para impulsar ingresos y recortar costos para convencer a los inversionistas de su modelo de negocios. El año pasado, anunció varios nuevos productos como streaming en vivo de eventos deportivos y noticias y duplicó la cantidad de caracteres en un tuit.

"Creo que han hecho un gran trabajo. El producto ha mejorado dramáticamente. Están haciendo un trabajo mejor al mostrar un tuit correcto a las personas correctas en el tiempo correcto", dijo a Bloomberg Richard Greenfield, analista de BTIG.

"El cuarto trimestre fue un término fuerte del año", dijo el director ejecutivo de la empresa, Jack Dorsey. "Hemos retornado al crecimiento de ingresos y logrado nuestro objetivo de rentabilidad. Estoy orgulloso del avance estable que hemos demostrado en 2017 y confiado del camino que viene", agregó.