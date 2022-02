Twitter sortea cambios de privacidad de Apple: ventas aumentan 22%

Multinacionales

La firma reportó que los ingresos subieron a US$ 1.570 millones en el cuarto trimestre de 2021, y que hará un nuevo programa de recompra de acciones por US$ 4 mil millones.

Twitter dijo este jueves que los cambios de privacidad implementados por Apple apenas tuvieron un impacto "modesto" en su operación, a diferencia de lo que hace una semana reportó Facebook.

En esa línea, informó un aumento del 22% de las ventas lo que, en conjunto con el anuncio de recompra de acciones por US$ 4 mil millones, convenció a los inversionistas. Las acciones subieron inicialmente hasta un 9% en las operaciones previas y a esta hora se mantienen en alrededor de 1%., debido a que se prevé un crecimiento más moderado en el número de usuarios.

En el detalle, la compañía ahora dirigida por Parag Agrawal - tras la salida de Jack Dorsey- dijo que los ingresos subieron a US$ 1.570 millones en el cuarto trimestre de 2021, en línea con las estimaciones, tras expandirse a nuevas fuentes de ingresos, como las suscripciones.

En cuanto al programa, unos US$ 2.000 millones serían adquiridos de forma acelerada y reemplaza la apuesta anunciada en 2020, también por US$ 2.000, del cual quedaban US$ 819 millones.

La compañía con sede en San Francisco además dijo que espera que los cambios de iOS tuvieran un "impacto modesto continuo" en el primer trimestre de este año, y que estaba "segura" de que podría "navegar por cambios potenciales futuros".

"Aunque la reorganización de nuestros productos de ingresos a la luz de los cambios de iOS relacionados con la privacidad de Apple tomó tiempo, energía y recursos adicionales en 2020 y 2021, creemos que las mejoras de nuestros productos han ayudado a reducir el impacto en Twitter", dijo la compañía.

Sin embargo, el impulso general de Twitter para crear nuevos productos más rápido, bajo la creciente presión de los inversionistas, significó que los costos y los gastos aumentaron un 35% a US$ 1.400 millones en el trimestre a medida que la compañía aumentó las contrataciones. Esto redujo los ingresos operativos, que cayeron un 34 % interanual a US$ 167 millones, por debajo de las estimaciones de consenso de US$ 175 millones.

En tanto, el promedio de usuarios activos diarios monetizables de Twitter (usuarios registrados a quienes muestra publicidad) aumentó un 13% interanual a 217 millones, apenas por debajo de las expectativas de Wall Street de 218 millones.

Twitter dijo que esperaba un aumento en los ingresos de entre US$ 1.170 millones y US$ 1.270 millones en el trimestre actual, en línea con el consenso general.