Uber abandona el desarrollo de su propio vehículo autónomo y apuesta por el de Amazon

La empresa transferirá su unidad autónoma de 1.200 empleados a Aurora, que en la actualidad cuenta con 600 empleados, e invertirá US$ 400 millones.

Uber ha abandonado los esfuerzos por desarrollar su propio automóvil autónomo y cambiará sus operaciones por una participación minoritaria en Aurora, una startup de vehículos sin conductor respaldada por Amazon y Sequoia.

El acuerdo pone fin a uno de los intentos más ambiciosos por desarrollar un vehículo completamente autónomo, en el que Uber superó a sus rivales en la búsqueda de conseguir una flota de taxis autónomos en la carretera.

Sin embargo, sus esfuerzos se vieron empañados por la tragedia cuando una mujer murió en un accidente que involucró a uno de los autos en Tempe, Arizona en 2018, y los inversionistas de Uber presionaron a la compañía para que se concentre en lograr que su negocio principal de transporte sea rentable.

Uber transferirá su unidad autónoma de 1.200 empleados a Aurora, que en la actualidad cuenta con 600 empleados, e invertirá US$ 400 millones. Aurora se valoró en US$ 2.500 millones después de una inversión de US$ 530 millones en 2019 liderada por Sequoia. Estiman que el acuerdo con Uber cuadruplicaría su valoración a US$ 10 mil millones.

El negocio de conducción autónoma de Uber supuso una importante pérdida de efectivo para la empresa, pero se valoró en US$ 7.250 millones en abril de 2019, cuando Toyota y SoftBank tomaron participaciones minoritarias en la unidad antes de la Oferta Pública Inicial del grupo.

Juntos, Uber y sus socios contarán con 40% Aurora. La propia Uber tendrá una participación del 26% en Aurora y Dara Khosrowshahi, director ejecutivo de Uber, ocupará un puesto en el directorio de Aurora.

Aurora, fundada por un trío de ejecutivos que desempeñaron un papel clave en la fundación de los programas de conducción autónoma en Google, Tesla y Uber, es conocida por su sólido respaldo financiero. Pero su estrategia de trabajar en estrecha colaboración con las principales automotrices ha fallado, ya que los primeros socios Volkswagen, Hyundai y Fiat Chrysler se cambiaron a la tecnología de respaldo de sus rivales.

El acuerdo con Uber significa que Aurora podría eventualmente suministrar su tecnología sin conductor a la flota de transporte más grande del mundo. La participación de Toyota en el proyecto de conducción autónoma de Uber también podría brindarle a Aurora acceso a una importante automotriz como socia.

"Esto es un golpe y estamos increíblemente entusiasmados", dijo Chris Urmson, director ejecutivo de Aurora, a Financial Times.

Uber se ha movido recientemente para vender o cerrar negocios no esenciales y puede seguir adelante para vender Elevate, su proyecto de autos voladores. En mayo, Uber transfirió su división de bicicletas Jump a Lime como parte de una inversión de US$ 170 millones en la empresa de scooters.

En un comunicado, Khosrowshahi dijo que el acuerdo colocaría al grupo de tecnologías avanzadas de Uber en la "pole position" para cumplir la promesa de vehículos sin conductor.

"Pocas tecnologías prometen tanto mejorar la vida de las personas con un transporte seguro, accesible y respetuoso con el medio ambiente como los vehículos autónomos", dijo.