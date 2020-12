Uber refuerza operación en EEUU al concretar compra de plataforma de delivery Postmates

Multinacionales

La combinación de firmas da más opciones para los consumidores, nueva demanda y ofertas de tecnología para restaurantes, y mayores oportunidades de ingresos para los repartidores.

Uber anunció este martes que completó la compra de Postmates, una empresa estadounidense que ofrece delivery de comidas preparadas en restaurantes y otros productos, y que fue fundada en 2011 en San Francisco, California.

La transacción, que había sido anunciada a inicios de julio y contempla unos US$ 2.650 millones en acciones, une la plataforma global de Uber con el negocio de Postmates en la primera economía mundial, con el objetivo de fortalecer la entrega de alimentos, abarrotes, productos básicos y otros. Las aplicaciones de ambas firmas continuarán ejecutándose por separado, respaldadas por una red de distribución más eficiente y combinada.

"Uber y Postmates se han comprometido durante mucho tiempo a impulsar los servicios de entrega que respaldan el comercio y las comunidades locales, lo que es aún más importante durante crisis como la que enfrentamos hoy. Estamos encantados de reunir a estos dos equipos para continuar innovando, brindando productos y servicios cada vez mejores para comerciantes, repartidores y consumidores de todo el país", dijo en un comunicado el CEO de Uber, Dara Khosrowshahi.

Por su parte, el cofundador y CEO de Postmates, Bastian Lehmann, dijo que la compañía fue creada "para potenciar el comercio local y llevar lo mejor de las ciudades, como Los Ángeles y el suroeste del país, a los hogares". "Estoy seguro de que, junto con Uber Eats, crearemos aún más oportunidades para nuestros clientes, continuaremos impulsando el crecimiento de nuestros comerciantes y brindaremos oportunidades de ingresos únicas para nuestros Postmates", añadió.

En julio, la app de delivery había resucitado sus planes para salir a bolsa tras una serie de acuerdos en el sector de plataformas digitales de entrega de comida a domicilio en EEUU que habían despertado el interés por la empresa.

En ese entonces fue valorada en US$ 2.400 millones, luego de recaudar US$ 225 millones en una ronda de financiación privada en septiembre de 2019. Tenía una cuota del 8% del mercado de reparto de comida a domicilio en mayo, con DoorDash a la cabeza con el 44% del mercado, según la consultora Second Measure.

Uber pugnó también por Grubhub a través de su filial Uber Eats, pero se apartó del proceso después de que Just Eat Takeaway.com llegara a un acuerdo para adquirir la estadounidense por US$ 7.300 millones.