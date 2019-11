Uber reporta resultados mejor a lo esperado, pero acción cae 6% tras informar pérdidas mayores a US$ 1.000 millones

Multinacionales

Uber anunció este lunes resultados por sobre las estimaciones de los analistas para el tercer trimestre. Pero eso no fue suficiente para evitar que sus acciones se hundieran 6% en las operaciones posteriores al cierre de las transacciones diarias, tras reportar pérdidas por más de US$ 1.000 millones.

La compañía de plataformas para compartir servicios anotó un saldo negativo por US$ 1.160 millones en la línea final del ejercicio, peor que los US$ 986 millones que había perdido en el mismo trimestre de 2018.

Medido por acción, sin embargo, las pérdidas equivalen a US$ 0,68, menos que los US$ 0,81 anticipados. Los ingresos, en tanto, ascendieron a US$ 3.810 millones, mejor que los US$ 3.690 pronosticados.

Las pérdidas incluyen US$ 401 millones en compensaciones en acciones.

Mejora pronóstico

Para la totalidad del año, sin embargo, Uber ofreció una perspectiva auspiciosa. La compañía subió su pronóstico de resultados, diciendo que espera que el ingreso neto ajustado se acelere en el último cuarto.

La firma elevó su proyección en US$ 250 millones, diciendo que ahora anticipa un EBITDA ajustado de entre – US$ 2.800 millones y – US$ 2.900 millones para el año.