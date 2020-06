Multinacionales

La aerolínea estadounidense United Airlines dijo este lunes que planea recaudar US$ 5 mil millones para hacer frente a la poderosa quema de efectivo por el Covid-19, pero detalló que lo haría a través de préstamos respaldados por su programa de fidelización de clientes.

El financiamiento comprometido estará asegurado por el programa de recompensas MileagePlus, dijo la firma en un comunicado, y está siendo perfilado por los bancos Goldman Sachs, Barclays y Morgan Stanley para concretarlo a fines de julio.

Así, United espera tener una liquidez disponible de US$ 17 mil millones para fines del tercer trimestre, a lo que se suma también el préstamo federal anticipado de US$ 4.500 millones bajo la Ley CARES.

De esta forma, la compañía está tratando de fortalecer su balance para lidiar con lo que llamó "la crisis financiera más disruptiva en la historia de la aviación".

En tanto, la aerolínea dijo que espera reducir su consumo de efectivo desde los US$ 40 millones por día en promedio en el segundo trimestre, a US$ 30 millones diarios en el tercer trimestre. Según cuentas del nuevo CEO de United, Scott Kirby, la firma ingresó al segundo trimestre quemando alrededor de US$ 50 millones por día.

Las acciones de la empresa caen, a esta hora, casi un 7%.