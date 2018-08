Ventas de Walmart anotan mayor aumento en más de una década...gracias a Trump

Multinacionales

El mayor retailer del mundo se benefició de la mejora en el ánimo de los consumidores y la rebaja de impuesto implementada por el gobierno, que puso más dinero en los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses.

Walmart repuntó con fuerza tras un comienzo de año débil y en el segundo trimestre registró el mayor aumento en sus ventas en más de una década.

Las ventas comparables en sus locales en Estados Unidos crecieron 4,5% en los tres meses a julio, informó la compañía, más del doble de lo que se esperaba.

Las ventas de abarrotes anotaron su mayor avance en nueve años gracias a una mejora en las ofertas de productos frescos, mientras que el crecimiento de los ingresos vía web se aceleró respecto del período anterior.

El mayor operador mundial de retail también elevó sus proyecciones de ventas y ganancias ajustadas para la totalidad del año.

"Fue un excelente trimestre en múltiples frentes" dijo Charlie O'Shea, analista de Moody's en un reporte a sus clientes citado por Bloomberg. "El negocio de los alimentos sigue siendo el punto brillante".

Walmart se ha beneficiado de la mejora en el ánimo de los consumidores y la rebaja de impuesto implementada por el gobierno de Donald Trump, que ha puesto dinero en los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses.

Las acciones de la cadena se dispararon 11% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Si la tendencia se mantiene, los títulos registrarán su mayor salto intradía desde 2008.

Proyecciones anuales

Para la totalidad del año fiscal, Walmart espera ahora un aumento de las ventas comparables de cerca de 3%, tanto en sus locales del mismo nombre como en su cadena mayorista Sam's Club. Previamente estimaba un incremento de al menos 2% en sus locales Walmart y ligeramente negativo o plano para la cadena de descuentos.

El retailer espera ganancias de entre US$ 4,90 y US$ 5,05 por acción para el actual ejercicio, excluyendo la venta de su participación mayoritaria en Walmart Brazil, pérdidas relacionadas a sus inversiones en JD.com en China y ajustes por impuestos. Eso es más que el rango de entre US$ 4,75 y US$ 5,00 que proyectaba previamente.

Antes había dicho que esperaba recortar sus proyecciones de ganancias para reflejar la compra de una participación mayoritaria en el retailer online indio Flipkart, que todavía no ha sido incoporada en sus pronósticos.