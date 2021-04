Ventas globales de Starbucks no cumplen expectativas pese a repunte de su operación en EEUU

Multinacionales

El incremento global de 15% de las ventas en mismas tiendas estuvo por debajo de la estimación de 17% de los analistas encuestados por Bloomberg.

El crecimiento global de Starbucks no cumplió las expectativas, eclipsando sus sólidos resultados en EEUU y una mejora en las perspectivas de ventas para todo el año.

Para el segundo trimestre fiscal se esperaban alzas en todas las regiones, tras la debilidad registrada en el mismo período del año pasado en medio de los encierros y la propagación de Covid-19. Pero el incremento global de 15% de las ventas en mismas tiendas estuvo por debajo de la estimación de 17% de los analistas encuestados por Bloomberg, lo que refleja focos de debilidad en la recuperación global, incluso cuando es evidente un repunte en los mercados clave del gigante del café de China y EEUU.

En las Américas y algunos otros mercados internacionales, que también registraron ventas en mismas tiendas menores a las estimadas, Starbucks dijo que las menores ventas de productos e ingresos por regalías de los licenciatarios limitaron las ganancias. Grandes mercados como Brasil, México e India han tenido dificultades para contener la pandemia en los últimos meses. Y en Europa, las restricciones operativas están perjudicando los resultados, dijo el analista de Bloomberg Intelligence Mike Halen. “Muchos países están completamente cerrados”, dijo. "Los restaurantes están cerrados".

En Estados Unidos, las ventas en mismas tiendas aumentaron 9%, superando la estimación de 7,5%. Esa medida aumentó 91% en China, un ritmo vertiginoso que refleja los cierres generalizados por el Covid-19 del año anterior. Aun así, la región también esto estuvo por debajo de las proyecciones de un alza de 97%.

La acción de la cadena internacional de caferías caía 1,9% a las 4:34 pm de Nueva York.

Sube proyección para el año

Los resultados en Estados Unidos, que junto con China es el mercado más importante de la compañía, muestran que el desempeño está volviendo a la normalidad allí a medida que aumentan las vacunas, incluso si la recuperación global es desigual. Es probable que la compañía con sede en Seattle también experimente un impulso a partir de los planes de estímulo en EEUU y una flexibilización de las restricciones al comercio.

La compañía elevó sus proyecciones para el año fiscal completo, con ventas que ahora estima en entre US$ 28.500 millones y US$ 29.300 millones, en comparación con la guía anterior de entre US$ 28 mil millones y $ 29 mil millones. Starbucks también aumentó su margen operativo esperado.

Al igual que en los últimos trimestres, la compañía informó una disminución en el número de transacciones, pero con mayores tickets de venta. Esto significa que los clientes van a Starbucks menos, pero gastan más cuando lo hacen.