Las ventas en tiendas comparables también subieron 10%; sin embargo, el minorista decidió retirar sus proyecciones financieras para el año.

Walmart dijo este martes que la "demanda sin precedentes" de productos esenciales durante la pandemia había provocado un importante aumento de las ventas. Sin embargo, ello no evitó que el minorista más grande del mundo, con operación en Chile, se uniera a otras grandes empresas en retirar la proyección financiera para este año por la incertidumbre que genera la pandemia a su negocio.

Los ingresos comparables de la compañía aumentaron un 10%, liderados por las ventas de alimentos, comestibles, salud y bienestar, y algunas mercancías en general en momentos en que los clientes se han apresurado por abastecerse ante las órdenes de confinamiento por el coronavirus. En tanto, las ventas a través del comercio electrónico en el país subieron un 74%.

"Más que nunca, la noticia de este trimestre son nuestros socios increíbles. Se están subiendo al desafío para servir a nuestros clientes y nuestras comunidades. Estoy orgulloso de cómo se están adaptando y actuando. Nuestra estrategia omnicanal, que permite a los clientes comprar de manera transparente y flexible, está construido para satisfacer las necesidades de los clientes durante esta crisis y en el futuro", dijo Doug McMillon, presidente y CEO de Walmart, en el comunicado de prensa.

Las acciones de Walmart subieron 4,6% antes de la apertura del mercado y acumulan un avance de 8,3% en el año, frente a la caída de 8,7% que lleva el índice S&P 500.

Resultados en detalle

En su declaración de resultados, Walmart dijo que había incurrido en costos relacionados con el Covid-19 de US$ 900 millones, incluidos salarios más altos para el personal y mejores medidas de seguridad en las tiendas para evitar contagios.

Los ingresos en los tres meses hasta finales de abril fueron de US$ 134.600 millones, un 8,6% más que el mismo período de 2019. En tanto, el ingreso neto aumentó de US$ 3.910 millones de hace un año a US$ 4.074 millones.

Los ingresos operativos, por su parte, subieron un 5,6% a US$ 5.220 millones hasta abril, con ganancias ajustadas por acción de US$ 1,18, lo que superó los pronósticos de Wall Street de US$ 1,12.

En cuanto a las ventas netas en Walmart International, la cifra se ubicó en US$ 29.800 millones, un aumento del 3,4%. "Cambios en las tasas de cambio afectaron negativamente las ventas netas en aproximadamente US$ 1.300 millones", apuntó la firma.

Walmart también dijo que pondría fin a Jet.com, un emprendimiento en línea que adquirió en 2016 por US$ 3.300 millones.