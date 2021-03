Ventas trimestrales de Huawei cayeron por primera vez después de las sanciones de EEUU

Multinacionales

Ingresos cayeron un 11% a US$ 33.500 millones en el último trimestre de 2020. Eso es menos que el crecimiento del 3,7% en el trimestre de septiembre y el 23% en el segundo trimestre.

Los ingresos trimestrales de Huawei Technologies se redujeron por primera vez en la historia, lo que refleja el impacto de las sanciones estadounidenses que obligaron a la empresa de tecnología más grande de China a apostar por otras áreas tecnológicas, más allá de los teléfonos inteligentes.

Los resultados subrayan el daño que Washington ha causado a una empresa rival de Apple y Samsung Electronics en la intención de liderar el mercado mundial de smartphones.

La firma informó que los ingresos cayeron un 11% a 220.100 millones de yuanes (US$ 33.500 millones) en el último trimestre de 2020. Eso es menos que el crecimiento del 3,7% en el trimestre de septiembre y el 23% en el segundo trimestre, según los cálculos de Bloomberg basados ​​en cifras informadas anteriormente.

Las ventas y la utilidad de todo el año aumentaron 3,8% y 3,2%, respectivamente, en línea con el "crecimiento marginal" proyectado anteriormente, según los estados financieros auditados por KPMG. Huawei había acreditado pedidos récord de estaciones base 5G y fuertes ventas móviles en el primer semestre para compensar los últimos seis meses.

La Casa Blanca ha mostrado pocas señales de ceder tras las sanciones de la administración de Donald Trump, lo que llevó al fundador multimillonario Ren Zhengfei a orientar a Huawei hacia nuevas áreas de crecimiento como la agricultura inteligente, la atención médica y los automóviles eléctricos. Espera tener un asiento en la mesa con los gigantes tecnológicos que compiten por definir los campos en rápida evolución de los vehículos conectados, los hogares y los lugares de trabajo.

"La cadena de suministro global de la que Huawei depende en gran medida se ha interrumpido", dijo el presidente rotatorio Ken Hu, uno de los tres ejecutivos que se turnan para ocupar el cargo principal. "No sé quién se beneficiará de ello, pero definitivamente no la industria". La cadena de suministro global de semiconductores debe revisarse para resolver la escasez actual , agregó.

Te puede interesar: Escasez de chips impide a fabricantes producir 1,3 millones de autos

Huawei da un golpe

El flujo de caja se debilitó el año pasado cuando la compañía acumuló inventarios antes de las sanciones que efectivamente cortaron su acceso a las tecnologías estadounidenses en septiembre pasado y tiene suficientes existencias para su negocio empresarial, dijo Hu a los periodistas. Huawei había comprado previamente entre US$ 10 mil millones y US$ 20 mil millones en componentes cada año a proveedores estadounidenses y otros clientes no podrán compensar por completo el negocio perdido.

La unidad de electrónica de consumo de Huawei, que aún representa más de la mitad de los ingresos totales, no cumplió con los objetivos de ventas, agregó. Los envíos de teléfonos inteligentes de Huawei cayeron un 42% durante los últimos tres meses del año pasado, quedando atrás de Apple, Samsung y sus rivales nacionales Xiaomi y Oppo, según la firma de investigación International Data Corp.

La compañía tiene la intención de seguir lanzando teléfonos insignia como estaba planeado, mientras construye otros productos electrónicos de consumo, como los dispositivos portátiles, que crecieron un 65% el año pasado, dijo Hu.

Huawei es objeto de persistentes especulaciones de que quiere unirse a gigantes tecnológicos, desde Apple hasta Dubai y Xiaomi, explorando la tecnología automotriz o diseñando y ensamblando autos completos. Si bien Huawei ha negado sus planes de lanzar un automóvil con su propia marca, lo que Hu reafirmó el miércoles, ha trabajado con varios fabricantes para probar sus tecnologías de conducción autónoma y de interacción entre el conductor y el automóvil.

Sus características de información y entretenimiento ya se pueden encontrar en los sedanes Mercedes-Benz y la firma se ha asociado con actores nacionales como BAIC BluePark New Energy Technology para desarrollar sistemas de autos inteligentes. El primer modelo de su asociación con el fabricante chino de vehículos eléctricos, el Arcfox αS HBT, se presentará en Auto Shanghai en abril.

También planea comenzar a cobrar a gigantes móviles como Apple una tarifa "razonable" por el acceso a su tesoro de patentes inalámbricas 5G, lo que podría crear una fuente de ingresos lucrativa al mostrar su liderazgo mundial en redes de próxima generación.

El propietario de la cartera de patentes 5G más grande del mundo negociará tarifas y posibles licencias cruzadas con el fabricante del iPhone y Samsung, prometiendo cobrar tarifas más bajas que rivales como Qualcomm, Ericsson y Nokia Oyj.

Huawei debería recaudar alrededor de US$ 1.200 millones a US$ 1.300 millones en tarifas de patentes y licencias entre 2019 y 2021, dijeron los ejecutivos sin especificar cuáles de ellos provienen de 5G.