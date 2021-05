Victoria's Secret se separá de Bath & Body Works y cotizará de forma independiente

Multinacionales

La transacción busca darle mayor valor a la cadena de ropa íntima y se espera que se complete en agosto de 2021.

La minorista estadounidense L Brands, que había estado considerando una división o una venta de su cadena Victoria's Secret, optó por seguir la primera opción, y anunció este martes el plan de escindirse en dos empresas que cotizan en bolsa.

La transacción, que se espera que se complete en agosto de 2021, dará como resultado dos minoristas independientes: Bath & Body Works y Victoria's Secret. La división permitirá que las empresas independientes se concentren mejor en el crecimiento y darán más flexibilidad financiera en un panorama minorista cambiante, dijo la compañía matriz.

Bloomberg News informó el mes pasado que la cadena de lencería había reiniciado las conversaciones con los compradores sobre una posible venta de Victoria's Secret, buscando muy por encima del valor de US$ 1.100 millones que tenía el año pasado en un acuerdo fallido. El New York Times dijo este martes que si bien L Brands recibió varias ofertas de más de US$ 3 mil millones, las rechazó para buscar una escisión que valora a la compañía entre US$ 5 mil millones y US$ 7 mil millones, sin decir de dónde obtuvo la información.

L Brands no dio una valoración de las empresas en su declaración, pero confirmó que había recibido interés y mantuvo conversaciones con múltiples compradores potenciales, que evaluó con sus asesores financieros, Goldman Sachs y JP Morgan.

La empresa, que también es propietaria de Bath & Body Works, ha estado considerando dividir las dos cadenas durante más de un año. En el momento del anuncio original, la lógica era clara: los trabajos de Bath & Body estaban en auge, mientras que las ventas de Victoria's Secret habían disminuido a medida que cambiaba el gusto de los consumidores y los competidores se concentraban en una gama más amplia de tallas y comodidad.

En febrero de 2020, justo antes de la pandemia, L Brands llegó a un acuerdo con Sycamore Partners para vender una participación mayoritaria lo que habría sacado al fabricante de lencería del mercado público y del centro de atención, dándole espacio y privacidad para revivir la marca. También le habría dado a la empresa la oportunidad de centrarse en su punto brillante: Bath & Body Works. Durante la pandemia, quedó aún más claro que la línea de lociones y jabones tenía un desempeño superior para la cartera.

Pero Victoria's Secret ha tenido una trayectoria ascendente desde entonces. En el tercer y cuarto trimestres, la utilidad operativa ajustada aumentó más del 300%, dijo la compañía. L Brands también informó resultados preliminares del primer trimestre que superaron las estimaciones.

"En los últimos 10 meses, hemos logrado un progreso significativo en el cambio de rumbo del negocio de Victoria's Secret, implementando iniciativas de mercadeo y mercadeo para impulsar el crecimiento de primera línea, así como también ejecutando una serie de acciones de reducción de costos, que en conjunto han aumentado dramáticamente la rentabilidad", dijo Sarah Nash, presidenta de L Brands, en un comunicado. "Como resultado de estos esfuerzos, Victoria's Secret está ahora bien posicionada para operar como una empresa pública independiente".

Andrew Meslow, quien es el actual director ejecutivo de L Brands, continuará en ese puesto y liderará la cadena de jabones y fragancias después de la escisión. Martin Waters, actual director ejecutivo de Victoria's Secret, seguirá dirigiendo esa marca una vez que sea independiente.