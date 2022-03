Volkswagen ficha a gigantes de Wall Street para coordinar multimillonaria OPI de Porsche

Multinacionales

La compañía eligió a firmas como Goldman Sachs, BofA y JPMorgan para concretar la operación que podría valorar a Porsche hasta en US$ 100 mil millones.

Volkswagen AG ha elegido bancos líderes para la exitosa cotización en bolsa del icónico fabricante de autos deportivos Porsche, en lo que podría ser una de las Ofertas Públicas Iniciales (OPI) más grandes de Europa este año, dijeron personas expertas en el asunto.

El fabricante de automóviles más grande de Europa eligió a bancos como Goldman Sachs, Bank of America y JPMorgan para servir de coordinadores globales conjuntos en la venta de acciones propuesta. La cotización podría valorar a Porsche hasta en 90 mil millones de euros (US$ 100 mil millones), aseguraron algunas de las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada.

Te puede interesar: Volkswagen eleva su facturación en 2021 impulsado por la venta de vehículos más caros

Algunos asesores propusieron valoraciones potenciales de más de 100 mil millones de euros para Porsche, evocando valoraciones de fabricantes de automóviles eléctricos y de lujo, así como la propia tecnología y el potencial de crecimiento de la empresa.

Volkswagen planea agregar más bancos al acuerdo, según los informantes. PJT Partners está asesorando a las familias multimillonarias Porsche y Piech que controlan su sociedad Porsche Automobil Holding, dijeron las personas. JPMorgan, además de su papel en VW en la OPI, también ha estado ayudando al holding familiar. Sin embargo, los representantes de VW y los bancos se negaron a comentar sobre ello.

Te puede interesar: VW construirá nueva planta de autos eléctricos para hacerle frente a Tesla

Planes de Volkswagen

El fabricante europeo planea cotizar una participación minoritaria en Porsche -uno de sus activos más codiciados- durante el cuarto trimestre, para ayudar a financiar el mayor impulso de la industria hacia los autos eléctricos y aumentar su valoración. Si sigue adelante como está planeado actualmente, la OPI permitiría a la familia Porsche y Piech recuperar la influencia directa en lo que solía ser su empresa familiar.

VW ha destinado 89 mil millones de euros en tecnología software y autos eléctricos hasta 2026, y la separación de Porsche podría ofrecer nuevas opciones de financiación para el grupo. El fabricante depende en gran medida de generar suficiente efectivo por su cuenta o emitir bonos, ya que su intrincada estructura de accionistas limita las opciones para recaudar capital nuevo.

Una cotización reviviría un mercado anémico para las OPI, que se ha desplomado en el primer trimestre debido a que tanto la volatilidad avivada por la guerra en Ucrania, como la inflación vertiginosa, pone nerviosos a los inversionistas. Los preparativos para la cotización continúan, aunque no se pueden descartar implicaciones negativas debido al conflicto, indicó el martes el director financiero de Porsche, Johannes Lattwein.

El historial de VW en cambios estructurales importantes es mixto, incluso cuando el grupo ha buscado durante mucho tiempo simplificar su configuración de expansión. Una cotización de Traton SE, la unidad de fabricación de camiones de VW, luchó por ganar tracción en medio de problemas internos y una flotación libre limitada, mientras que fracasaba el intento de separar las marcas de superdeportivos Lamborghini y motocicletas Ducati.

Una lista del fabricante del icónico 911 y el Taycan eléctrico podría hacer que la marca intente emular el éxito de Ferrari, que se separó de Fiat Chrysler para alcanzar una valoración más parecida a la marca de moda de lujo Hermes International. El valor empresarial de Ferrari cotiza a más de 22 veces las ganancias antes de intereses, impuestos y amortizaciones de este año. Esto se compara con un múltiplo de solo 1,8 para Volkswagen.