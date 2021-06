Volkswagen lo intenta de nuevo: presenta una segunda oferta para adquirir Europcar

Multinacionales

Su primera propuesta, que realizó junto a Attestor Ltd. y Pon Holdings BV, era de 2.200 millones de euros (US$ 2.600 millones)

Volkswagen AG confirmó que está considerando adquirir una participación mayoritaria en Europcar Mobility Group, compañia de autos de arriendo, para ampliar su oferta de servicios de movilidad.

Las discusiones están en una etapa temprana y no se han tomado decisiones, dijo VW en un comunicado enviado por correo electrónico el jueves, un día después de que Bloomberg informara por primera vez que el fabricante de automóviles había hecho una oferta de 2.200 millones de euros (US$ 2.600 millones) junto con Attestor Ltd. y Pon Holdings BV. Europcar rechazó la oferta inicial no vinculante y no hay certeza de que se llegue a un acuerdo.

"Una transacción potencial en general podría ser atractiva para VW", dijo el fabricante de automóviles en el comunicado. "Representa una de varias opciones para darle a VW acceso a una plataforma que respaldaría la visión de movilidad a largo plazo y fortalecería el espectro de productos y servicios de VW".

Europcar confirmó el miércoles que había rechazado una oferta para adquirir la empresa por 44 céntimos de euro la acción, sin identificar quién se acercó.

La oferta rechazada representó una prima del 12% sobre el precio de cierre del martes de Europcar. La acción ha subido hasta un 18% durante los dos últimos días de negociación.

Las acciones de Europcar alcanzaron un mínimo histórico de 25 centavos el 26 de febrero, cuando la compañía anunció que cerró su reestructuración financiera. El precio objetivo promedio a 12 meses entre seis analistas de acciones es de 39 centavos, según datos compilados por Bloomberg.

A principios de este año, Europcar completó una reestructuración de la deuda y un aumento de capital que eliminó más de mil millones de euros de deuda y entregó el control de la compañía a los acreedores liderados por Anchorage Capital Group y Marathon Asset Management.

Su rival estadounidense Hertz Corp, que está emergiendo de la protección del Capítulo 11, se ha beneficiado de un rápido retorno de los viajes de placer en los EEUU a medida que cede la pandemia de Covid-19. El repunte comercial provocó una feroz guerra de ofertas para sacar a la empresa de la bancarrota, y Hertz y sus rivales han luchado por mantener suficiente suministro de automóviles para los clientes.