Walmart navega con éxito la crisis en la cadena de suministro y brinda proyección de ventas optimista

Multinacionales

Walmart superó las expectativas de ganancias trimestrales de Wall Street y reveló una perspectiva de ventas optimista para el año fiscal actual, a pesar de las persistentes presiones de costos y la debilidad de la confianza de los consumidores.

Las ventas comparables en las tiendas Walmart de EEUU aumentarán "ligeramente por encima del 3%", excluyendo el combustible, durante el año fiscal actual, que finaliza a principios de 2023, dijo el minorista en un comunicado al informar sus ganancias. Eso supera la ganancia promedio de 2,7% esperada por los analistas.

Los resultados subrayan los esfuerzos de Walmart para navegar por la escasa capacidad de transporte, la escasez de mano de obra y el aumento de los costos del combustible que se combinan con una sólida demanda para impulsar el crecimiento más rápido en los precios al consumidor de EEUU en cuatro décadas. Las ventas minoristas de EEUU en enero aumentaron al máximo en 10 meses, lo que indica una demanda resistente a pesar del aumento de la inflación y la confianza del consumidor más débil en una década.

El director financiero de Walmart, Brett Biggs, dijo en una conferencia telefónica con analistas que la compañía espera que los consumidores estadounidenses permanezcan en una "posición económica generalmente favorable durante todo el año".

Las acciones subieron un 1,9% a las 9:36 a.m., hora de Nueva York, incluso cuando el mercado en general se desplomó. Walmart había caído un 7,7% este año hasta el miércoles, en comparación con una caída del 2,4% en un índice S&P de empresas de consumo básico. El año pasado, las acciones tuvieron un rendimiento muy inferior al de los índices bursátiles minoristas y a rivales como Target y Costco Wholesale.

Los resultados muestran cómo los inversionistas están recompensando a las empresas que pueden manejar la inflación creciente y las presiones de la cadena de suministro. Es probable que sean vistos como referentes mientras otros grandes minoristas de EEUU se preparan para publicar ganancias. Home Depot, Macy's y Lowe's, informan la próxima semana, seguidos la semana siguiente por Target, Costco y Best Buy.

Las ganancias ajustadas de Walmart subieron a US$ 1,53 por acción en el cuarto trimestre fiscal, que finalizó a fines de enero. Eso superó el promedio de US$ 1,51 de las estimaciones de los analistas compiladas por Bloomberg. Los ingresos aumentaron un 0,5% a US$ 152.900 millones, mientras que Wall Street esperaba US$ 151.700 millones.

El minorista con sede en Bentonville, Arkansas, que durante décadas ha basado su estrategia en los precios bajos todos los días, está compitiendo por más clientes a medida que la creciente tasa de inflación hace que los compradores busquen con más ahínco las gangas. Pero los costos más altos de la mercancía, el transporte y la mano de obra representan una amenaza creciente para la rentabilidad.

Eso está aumentando las apuestas a medida que Walmart y otros minoristas deciden cuánto aumentarán los precios de los proveedores que pasarán a los consumidores. El trimestre pasado, las ventas comparables en las tiendas de Walmart en EEUU, aumentaron un 5,6% con ganancias de participación de mercado en el negocio de comestibles, mientras que los analistas habían pronosticado un 5,5%.

Walmart también está tratando de desarrollar negocios en publicidad digital, servicios financieros y atención médica, y está invirtiendo fuertemente en comercio electrónico. La compañía está planeando gastos de capital en el año fiscal actual para estar en el extremo superior del 2,5% al ​​3% de las ventas netas con un enfoque en la cadena de suministro, la automatización, las iniciativas orientadas al cliente y la tecnología.

Las ventas de comercio electrónico de Walmart en EEUU, una métrica observada de cerca, aumentaron un 1% en el cuarto trimestre, mientras que los analistas esperaban una ganancia de 2,2%. Las ventas en línea obtuvieron un impulso sustancial durante los bloqueos por la pandemia, pero la demanda se ha ralentizado a medida que los compradores se aventuran a regresar a las tiendas.

Para impulsar aún más su negocio de comercio electrónico, el minorista presentó el año pasado Walmart+, una oferta de suscripción en línea, para competir con el programa Prime de Amazon.com. Walmart ha dicho poco sobre el desempeño de la iniciativa, incluso minimizando su importancia.