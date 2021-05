Washington Post nombra a Sally Buzbee como la primera mujer en liderar la redacción del periódico

El diario estadounidense Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, nombró este martes a Sally Buzbee como editora ejecutiva, a partir del 1 de junio, convirtiéndola en la primera mujer en liderar la sala de redacción en los 144 años de historia del periódico.

Buzbee, de 55 años, sucede a Martin "Marty" Baron, quien se retiró del periódico a fines de febrero después de desempeñarse como editor desde 2013. Ahora, su reemplazo -que tardó unas 10 semanas en hacerse efectivo- asumirá el liderazgo de la sala de redacción de casi 1.000 personas.

Buzbee ha sido editora ejecutiva y vicepresidenta senior de Associated Press desde principios de 2017, supervisando la operación global de noticias de AP, que produce contenido para más de 15.000 medios de comunicación de casi 250 ubicaciones en todo el mundo.

Sally Buzbee of the Associated Press named executive editor of The Washington Post, the first woman to lead the newsroom https://t.co/ZbmtLTpKeU