Zuckerberg admite: “Cometimos errores” con Cambridge Analytica

Multinacionales

El creador de la red social más grande del mundo entregó su primera respuesta pública sobre la situación de Cambridge Analytica.

Todo el mundo estaba expectante a la reacción del creador de Facebook, Mark Zuckerberg, para explicar la filtración de los datos de 50 millones de usuarios, sin su consentimiento, a Cambridge Analytica, empresa de análisis que había trabajado para la campaña presidencial de Donald Trump.

No había emitido su opinión la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, quien suele ser muy mediática y las miradas se posaban con más presión sobre Zuckerberg.

Finalmente ayer, luego de tres días de mutismo, el fundador y CEO de la red social habló, o mejor dicho escribió a través de su página oficial en Facebook: “Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos, entonces no merecemos atenderlo”.

“He estado trabajando para comprender exactamente qué sucedió y cómo asegurarme de que esto no vuelva a suceder. La buena noticia es que las acciones más importantes para evitar que esto vuelva a ocurrir hoy ya las hemos tomado hace años. Pero también cometimos errores, hay más por hacer, y tenemos que hacerlo”.

Zuckerberg insiste en que pidió a Cambridge Analytica que borrara los datos de los usuarios afectados, lo que la empresa británica certificó, según el directivo, que explica, además, los cambios que pretende implantar Facebook en el funcionamiento de la red social.

“En primer lugar, investigaremos todas las aplicaciones que tenían acceso a grandes cantidades de información antes de cambiar nuestra plataforma para reducir drásticamente el acceso a los datos en 2014, y realizaremos una auditoría completa de cualquier aplicación con actividad sospechosa. Prohibiremos a cualquier desarrollador de nuestra plataforma que no acepte una auditoría exhaustiva. Y si encontramos desarrolladores que hicieron mal uso de la información de identificación personal, los prohibiremos y le diremos a todos los afectados por esas aplicaciones”, detalló.

“En segundo lugar, restringiremos aún más el acceso a los datos de los desarrolladores para evitar otros tipos de abuso. Por ejemplo, eliminaremos el acceso de los desarrolladores a sus datos si no ha utilizado su aplicación en 3 meses. Reduciremos la información que le proporcione a una aplicación cuando inicie sesión, solo a su nombre, foto de perfil y dirección de correo electrónico. Exigiremos que los desarrolladores no solo obtengan aprobación sino que también firmen un contrato para solicitar el acceso a sus publicaciones u otros datos privados. Y aplicaremos más cambios en los próximos días”, afirma.

En tercer lugar, Facebook mostrará a los usuarios una herramienta en la parte superior de su News Feed con las aplicaciones que han usado y una manera fácil de revocar los permisos de esas aplicaciones para sus datos.

Facebook repuntó ayer un 0,77% en Wall Street y cerró en US$ 169,44 por acción, tras sufrir un derrumbe del 9% en las dos jornadas anteriores y perder cerca de US$ 50.000 millones de capitalización.

Siguen las interrogantes

Pese a los dichos de Zuckerberg, los reguladores de varios países hacen preguntas difíciles y los políticos en Estados Unidos y Europa aumentan su presión para que testifique por las acusaciones de filtración de datos en Washington DC, Londres y Bruselas.

Solo ejecutivos de nivel medio habían quedado ayer de concurrir a varios paneles del Congreso de EEUU, pero una tormenta de nieve en Washington dio lugar a aplazamientos. Incluso si reanudan el jueves, se dice que es improbable que las reuniones satisfagan a los legisladores que piden que las consultas se extiendan a otras compañías, como Twitter Inc. y Alphabet Inc.’s Google.

En Europa, la Comisaria de Justicia, Vera Jourova, dijo que planea discutir el asunto con Facebook durante una visita en EEUU esta semana.

Australia también abrió una investigación sobre el asunto, según el comisionado Timothy Pilgrim.

Según consignó Financial Times, Robert Sutton, profesor de Stanford y autor de Good Boss, Bad Boss: How to be the best and learn from the worst (Buen jefe, mal jefe: Cómo ser el mejor y aprender del peor), afirmó que la legitimidad de Facebook y de sus líderes se está resintiendo. Los estudios han demostrado que dejar que los subalternos lidien con una crisis es una “mala estrategia a largo plazo”, advirtió.

“Por desgracia, lo que he visto hasta el momento me recuerda a lo que harían las tabacaleras -desviar la atención y confundir y culpar a fuerzas externas, y sólo admitir la verdad cuando se han agotado el resto de opciones”, concluyó.