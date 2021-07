Amazon decepciona con señales de desaceleración en ventas

Resultados de Empresas

El gigante del e-commerce estimó que el crecimiento del trimestre a septiembre será más lento, en medio de la reactivación de las economías.

Amazon, el gigante del comercio electrónico, se unió este jueves a Facebook, el otro gigante tecnológico que no logró convencer al mercado con sus resultados financieros del segundo trimestre.

Pese a que los ingresos de la compañía subieron 27% hasta los US$ 113.100 millones entre marzo y junio, no alcanzaron las elevadas expectativas que tenía Wall Street, en momentos en que el mundo atraviesa un boom del e-commerce a propósito de la pandemia.

En ese escenario, y considerando que la firma adelantó su famoso Prime Day -día de descuentos para sus usuarios exclusivos- para poder contabilizarlo en este ejercicio, el mercado esperaba ventas por US$ 115.100 millones.

A ello sumó el hecho de que la empresa pronosticó que sus ganancias caerán en el trimestre en curso frente al mismo período del año pasado, y que la proyección para sus ingresos corporativos también quedó por debajo de lo estimado.

Amazon fijó para esa métrica un rango de entre US$ 2.500 millones y US$ 6 mil millones, lejos de los US$ 6.200 millones del tercer trimestre de 2020.

Por estas señales, las acciones de la compañía, ahora liderada por Andy Jassy -tras la salida de Jeff Bezos-, se desplomaron casi 7% en operaciones fuera de rueda.

Ahora, dicen analistas de la industria, Jassy tiene que demostrar a los inversionistas que puede continuar con el rápido crecimiento de las ventas de la compañía, aún en medio de un mayor escrutinio de los reguladores tanto en Estados Unidos como en Europa.

"Los inversionistas están viendo que las previsiones para el próximo trimestre fueron mucho más bajas de lo esperado", dijo Pedro Palandrani, analista de GlobalX a Bloomberg.

Impulso de la nube

En lo que Amazon sí superó cómodamente las proyecciones fue en las ganancias netas, que se ubicaron en US$ 7.800 millones (o US$ 15,12 por acción), cuando los analistas de Wall Street esperaban US$ 6.400 millones.

Otro punto en positivo fue el desempeño de la división de computación en la nube de Amazon (AWS) que siguió obteniendo buenos resultados.

El negocio generó US$ 14.800 millones en ingresos entre marzo y junio, en comparación con los US$ 10.800 millones del mismo período del año pasado, lo que se traduce en un crecimiento de 37% interanual. Esta es el segundo trimestre consecutivo con una expansión superior al 30%.

Estos últimos resultados solidifican aún más el dominio de AWS en la industia de las herramientas que las empresas, escuelas y gobiernos están utilizando para almacenar sus datos.

Amazon Web Services tenía el 41% del mercado en 2020, más del doble del segundo competidor más grande, Microsoft, según estimaciones de la empresa de investigación de la industria tecnológica Gartner.

Los ingresos de este negocio totalizaron US$ 14.810 millones en el trimestre, más que los US$ 14.200 millones en promedio que esperaban analistas encuestados por Refinitiv.