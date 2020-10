Resultados de Empresas

La compañía había dicho a los accionistas en el trimestre pasado que el crecimiento de usuarios estaba comenzando a desacelerarse nuevamente, después de un repunte inicial experimentado por las cuarentenas.

Netflix no lo logró. Aunque había advertido que para este trimestre habría perdido el impulso que las cuarentenas alrededor del mundo le habían dado a la empresa, sus resultados para el período julio-septiembre estuvieron por debajo de lo esperado por el mercado.

El gigante del streaming no cumplió con las estimaciones sobre las ganancias por acción ni con las adiciones netas de suscriptores pagados a nivel mundial, aunque sí superó las expectativas de ingresos.

Tras ello, las acciones llegaron a caer un 6% en operaciones fuera de rueda.

Detalle financiero

La firma reportó ganancias por acción de US$ 1,74, frente a los US$ 2,14 previstos por el consenso de Refinitiv. En tanto, los ingresos fueron de US$ 6.440 millones, un poco por encima de los US$ 6.380 millones esperados.

En tanto, logró sumar 2,2 millones de nuevos usuarios pagos, una cifra mucho menos a los casi 3,6 millones que esperaba FactSet. Los pronósticos tampoco han convencido: la compañía prevé que suscribirá 6 millones de nuevos suscriptores en el período en curso, también por debajo del promedio estimado de 6,54 millones entre los analistas.

Netflix ha reforzado sus prácticas de suscripción en los últimos meses. En mayo, la compañía dijo que cancelaría de manera proactiva las suscripciones de los clientes si no habían visto nada en un año y no respondían a los mensajes de divulgación. Este mes, varios medios informaron que Netflix había eliminado su oferta de prueba gratuita de 30 días mientras experimenta con nuevas tácticas de marketing, como permitir que los clientes potenciales vean una muestra de programas en sus plataformas o YouTube.

Este es el primer informe desde que el antiguo director de contenido, Ted Sarandos, fue ascendido a codirector ejecutivo, cargo que comparte con Reed Hastings.