American Airlines reporta nueva pérdida trimestral, pero logra recortar quema de efectivo

Resultados de Empresas

Por su parte, la matriz de British Airways, IAG, recortó sus horarios de los vuelos, tras registrar pérdidas por encima de 1.300 millones de euros.

American Airlines registró este jueves otra gran pérdida trimestral como parte del impacto que la pandemia ha dejado en la demanda de viajes. Aun así, la aerolínea logró recortar su quema diaria de efectivo.

Los ingresos cayeron un 73% en los tres meses terminados el 30 de septiembre a US$ 3.170 millones desde US$ 11.900 millones hace un año. La compañía registró a una pérdida neta de US$ 2.400 millones frente a una ganancia de US$ 425 millones en los mismos tres meses de 2019.

Las acciones de la firma caen poco más del 1% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Te puede interesar: United Airlines profundiza pérdidas en tercer trimestre, pero logra recortar quema diaria de efectivo

American, la mayor compañía del sector en EEUU por pasajeros transportados, comenzó a despedir a inicios de mes a 19.000 de sus empleados después de que expiraran los términos de la ayuda federal de US$ 25 mil millones para la industria.

Gracias a ello, logró recortar su quema diaria de efectivo a aproximadamente US$ 44 millones desde los US$ 58 millones de los tres meses previos. Así, indicó que espera que baje a un rango de entre US$ 25 millones y US$ 30 millones por día en el cuarto trimestre.

Impacto de la pandemia

Por su parte, International Airlines Group (IAG), propietario de la aerolínea British Airways, redujo drásticamente su itinerario de vuelos para el resto del año y dijo que sus operaciones perdieron más de 1.300 millones de euros (US$ 1.537 millones) en el tercer trimestre por efecto del Covid-19.

El grupo dijo que las reservas han sido peores de lo esperado, como consecuencia del aumento de nuevos casos de coronavirus en sus mayores mercados.

El grupo -que también incluye a Iberia y a Vueling-, tiene ahora previsto que su capacidad de vuelo entre octubre y diciembre sea del 30% respecto del año pasado, por debajo del 40% planificado previamente.

La compañía, que anunciará sus resultados completos del tercer trimestre la próxima semana, dijo que registraría una pérdida operativa, antes de partidas excepcionales, de 1.300 millones de euros para el período, por debajo de lo esperado del mercado.