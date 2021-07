Apple sorprende en resultados: Ventas del iPhone suben casi 50% y otras líneas más de 12%

Resultados de Empresas

Contra todo pronóstico, Apple pulverizó todas las proyecciones del mercado en la entrega de los resultados para su tercer trimestre fiscal.

La firma dirigida por Tim Cook reportó uno de los períodos más sólidos de los últimos tiempos gracias a la recuperación post pandemia de algunos de sus mercados más importantes, pero también debido a la prolongación de la tendencia global a favor del teletrabajo y la educación remota.

A diferencia de las grandes tecnológicas que también han reportado resultados este martes, los de Cupertino sí tenían un base comparativa interanual alta, considerando que el trimestre de junio de 2020 alcanzó récord en ventas.

En el desglose financiero de este período la compañía reportó ingresos por US$ 81.430 millones, por sobre las proyecciones de IBES de Refinitiv, de US$ 73.300 millones. Las ganancias por acción, en tanto, se ubicaron en US$ 1,30 por papel; el mercado esperaba US$ 1,01.

Todo esto, dijo la firma en un comunicado, gracias a las ventas de versiones premium de los iPhone 5G y también a mayores suscripciones a los servicios que ofrece.

De hecho, la comercialización de su dispositivo estrella subió casi un 50% interanual. Solo en esa división, Apple obtuvo US$ 39.570 millones.

En todas las demás líneas de productos -como las Mac y los iPad, por ejemplo- se registró un crecimiento de más del 12% anual.

En cuanto a los mercados, el de mayor expansión fue China, donde los clientes han estado adquiriendo accesorios como el Apple Watch junto con sus iPhones. Las ventas en el gigante asiático crecieron un 58% a US$ 14.760 millones en los tres meses hasta el 26 de junio.

Por su parte, las ventas en Norte América aumentaron casi un 33% interanual a US$ 39.570 millones.

El ejercicio podría haber sido incluso mejor si no hubiera lidiado con la escasez de suministro probablemente vinculada a la escasez global de chips. "La escasez afectó principalmente a Mac y iPad", dijo el CEO de Apple, Tim Cook, a Josh Lipton de CNBC.

"Habíamos pronosticado que la escasez totalizaría entre US$ 3 y US$ 4 mil millones. Pero en realidad pudimos mitigar algo de eso, y llegamos en la parte más baja que en la parte inferior de ese rango", apuntó al medio.

Como ya es costumbre desde hace año y medio, los de Cupertino no ofrecieron proyecciones formales para el trimestre en curso.